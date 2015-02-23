قیمت نفت افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورونیوز، به دنبال سازش اروپا با یونان بر سر به تعویق افتادن پرداخت بدهی‌های یونان و برگشت کشورهای آسیایی از تعطیلات، بازار جهانی نفت به این تحولات واکنش نشان داد و قیمت نفت دریای برنت و وست تگزاس اینترمیدیت با افزایش نسبی روبرو شد.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت در بازار معاملات آتی با ۱۷ سنت افزایش در برابر ۶۰.۳۹ دلار در هر بشکه و همچنین قیمت نفت وست تگزاس اینترمیدت با ۵ سنت رشد در برابر ۵۰.۸۶ دلار دادوستدشد.

این در حالی است که با وجود افزایش نسبی قیمت نفت، همچنان قیمت آن نسبت به هفته گذشته پایین تر است.

قیمت نفت در مقایسه با اواسط سال ۲۰۱۴ میلادی توانسته در حدود یک سوم قیمت خود را از اواسط ماه ژانوایه به بعد با رسیدن به رقم ۶۳ دلار در هر بشکه در هفته گذشته دست آورد.