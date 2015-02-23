اسامی 19 بازیکن السد قطر برای بازی با فولاد اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و السد قطر روز چهارشنبه این هفته در اولین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف همدیگر خواهند رفت.

بر همین اساس کاروان تیم السد امروز دوشنبه با یک پرواز اختصاصی از دوحه عازم اهواز خواهد شد. «حسین عموته» سرمربی تیم السد اسامی 19 بازیکن را برای بازی با فولاد اعلام کرد که این اسامی به شرح زیر است:

سعد الدوساری، مهند نعيم، عبدالكريم حسن، عبدالرحمن ناصر، نذير بلحاج، لي جونگ، مصعب خضر، طلال البلوشی، جاسر يحيی، مشعل الشمری، حسن الهيدوس، على أسد، خلفان إبراهيم، حمزة الصنهاجي، يوسف احمد، گرافتي، موريكي، ابراهيم ماجد و ناصر نبيل.