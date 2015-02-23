کالا به صورت حمل مستقیم به عراق صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله حسن زاده شامگاه گذشته در جلسه مشترک با رئیس خانه صنعت استان بصره عراق با اشاره به مشکلات و هزینه هایی که صنعتگران و صادر کنندگان در مرز ها با آنها مواجه می شوند، اظهار کرد: جلسات متعددی برای تغییر رویه در تحویل کالا در مرزه، برگزار کردیم تا در صورت امکان خودروهای سنگین حامل کالا وارد عراق شده و محصول صادراتی را در محل مصرف تحویل دهند. هم اکنون رویه به این صورت است که کالا در مرز تخلیه و توسط خودروهای عراقی بارگیری می شود که با توافقات حاصله به زودی این مشکل حل می شود.

وی ادامه داد: استان خوزستان به عنوان قطب صنعت کشور، همکاری های خوب و بلندمدتی با کشورهای همجوار خصوصا عراق در بحث صادرات و واردات کالا و حتی علم داشته است و آینده بسیار خوبی در زمینه روابط اقتصادی میان دو استان خوزستان و بصره متصور می شوم و این جلسات میان مسئولان صنعتی و اقتصادی دو استان همسایه می تواند مسیر دسترسی به این مهم را هموار کند.

حل مشکلات صادر کنندگان

رئیس شرکت شهرک های صنعتی خوزستان در ادامه این جلسه گفت: دعوت از هیئت اقتصادی عراقی در وهله اول به منظور حل مشکلات صادرکنندگان ایرانی و عراقی صورت گرفت.

اخلاق محمدیان افزود: با پیگیری های صورت گرفته و با هدف حل مشکل صادر کنندگان و صنعتگران ایرانی و عراقی، تصمیم گرفته شد تا رئیس خانه صنعت استان بصره به همراه هیئتی اقتصادی - صنعتی ضمن بازدید از شهرک های صنعتی خوزستان در جلسه ای که هم اکنون تشکیل دادیم با حضور تعدادی از صادر کنندگان خوزستانی به حل مشکلات عمده بپردازیم و امروز خوشبختانه نقطه نظرات خوبی میان ما و هیئت عراقی در جهت حل این مشکلات رد و بدل شد.

وی از حضور صنعتگران خوزستانی و صحبت مستقیم با رئیس خانه صنعت بصره به عنوان گام موثری برای تسهیل روابط اقتصادی میان استان خوزستان و عراق یاد کرد و گفت: در این جلسه سعی کردیم از صنعتگران عرصه های مختلف همچون پوشاک، تلفن همراه، صنایع سلولزی، پتروشیمی و کشاورزی حتما حضور داشته باشند تا با ارائه و معرفی محصولات خود ضمن بازاریابی پیشنهادات وانتقادات لازم را به مسئولان ایرانی و عراقی متذکر شوند.

افتتاح دفتر اتاق بازرگانی اهواز در بصره

دبیر اجرایی اتاق بازرگانی اهواز نیز در این نشست گفت: اتاق بازرگانی اهواز دفتری در استان بصره عراق دائر کرده است که به زودی افتتاح رسمی می شود.

علی امامی در گفتگو با خبرنگار مهر اصلی ترین دلیل افتتاح این دفتر را جلوگیری از پیش آمدن مشکل برای بازرگانان دو کشور در زمینه صادرات عنوان کرد و افزود: امیدواریم این دفتر به محل تعامل تجار ایران و عراق تبدیل شود ضمن اینکه اتاق بازرگانی اهواز آمادگی دارد مشکلات پیش آمده در گذشته برای بازرگانان دوکشور را حل کند.

وی ادامه داد: مطابق تفاهم نامه های قبلی قرار است روز اقتصاد خوزستان در بصره و روز اقتصاد بصره در خوزستان با برگزاری همایش های اقتصادی و همچنین برپایی نمایشگاه گرامی داشته شود که حرکت پسندیده ای در راستای افزایش تعاملات میان دوکشور محسوب می شود.