به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، آگاتا کریستی بانوی آثار جنایی انگلیسی زبان، مکاتبات بسیاری با دوستداران آثارش داشت. مکاتبات این نویسنده پرفروش با طرفدارانش که شامل صدها نامه از طرف آنها به او و برعکس می‌شود، برای اولین بار در قالب یک کتاب و به مناسبت تولد ۱۲۵ سالگی نویسنده منتشر شده است.

این مجموعه شامل یادداشت‌هایی از این نویسنده است و در یکی از آنها می‌توان در قالب مکاتبات او با زنی از لهستان که ساکن لندن بوده به این موضوع برخورد که چگونه رمان‌های کریستی به او کمک کرده تا از اردوگاه جنگ نازی‌ها در آلمان، زنده بیرون بیاید. این زن تکه‌ای از یک شمع را داده بود تا بتواند نسخه‌ای از کتاب کریستی با عنوان «مردی در کت و شلوار قهوه‌ای» را به زبان لهستانی در اردوگاه به دست بیاورد. او نوشته است: این کتاب را بارها و بارها خواندم و در هفت ماه این تنها ارتباط من با جهان عادی بود.

او در ادامه نامه‌اش نوشته است: می دانم که نوشته‌های‌تان برای میلیون‌ها تن از مردم سراسر جهان لذت‌بخش است اما هیچ کس نمی‌تواند لذتی را که من از خواندن آن کتاب به زبان لهستانی در آن شرایط داشتم را حس کند.

کریستی که نویسنده ۶۶ رمان کارآگاهی است و ۱۴ مجموعه داستان کوتاه در کارنامه دارد، همچنین نامه‌ای از یک پسر ۱۴ ساله از بریستول در سال ۱۹۵۸ دریافت کرده که کلوب کتابی در مدرسه‌اش به راه انداخته بود تا با هم پول جمع کنند و کتاب‌های کریستی را بخرند و بخوانند. او نوشته است با این کار بچه‌ها موفق شدند تا ۲۸ عنوان از کتاب‌های کریستی را بخرند و آنها را به اتفاق بخوانند.

در این مجموعه نامه‌هایی از نویسندگان دیگر هم جای دارند از جمله نامه‌ای از پی جی وودهاوس نویسنده انگلیسی که برای رمان‌هایی چون «یویس و قلعه بلندینگز» شناخته شده است. او در این نامه که در سال ۱۹۶۹ از نیویورک نوشته شده، خواندن کتاب جدیدی از آگاتا کریستی را یک واقعه خوانده است.

کریستی که سال ۱۹۷۶ درگذشت، در این مجموعه نامه‌ای از یک زن رومانیایی دارد که سال ۱۹۶۳ نوشته شده و او بیش از یک دهه را در زندان گذرانده بود و دسترسی به کتاب‌های کریستی نداشت. او نوشته است : در دوازده سالی که در زندان گذراندم هرگز یک صفحه چاپی ندیدم.

این مجموعه از سوی متیو پریچارد نوه کریستی به مناسبت سالگرد ۱۲۵ سالگی مادربزرگش منتشر شده است.

آگاتا کریستی که در سال ۱۹۷۶ درگذشت، در سال ۱۸۹۰ به دنیا آمده بود و امسال سالگرد ۱۲۵ سالگی اوست.