عضویت ۴۴ هزار کردستانی در تعاونی مرزنشینان/ واردات ۲۷ هزار دلاری

محمد پورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت های استان کردستان در حوزه تعاونی های مرزنشین و عملکرد تجاری و اقتصادی آنها در سال جاری، اظهار داشت: از مجموع این تعاونی ها ۴۴ هزار کارت برای خانواده های مرزنشین صادر شد که طبق آمار ۹۵ درصد ثبت نام ها منجر به اخذ صدور کارت شده است.

وی افزود: از این تعداد کارت نیز ۳۹ هزار ۷۶۱ کارت تحویل داده شده و به این ترتیب ۹۱ درصد کارت های صادر شده نیز تحویل خانوارهای مرزنشین شده است.

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: از این کارت ها که تحویل داده شده ۳۱ هزار و ۹۴۵ کارت به عضویت شرکت تعاونی مرزنشین درآمده و در مجموع نزدیک به ۸۰ درصد در تعاونی ها ثبت نام شده اند.

پورنگ یادآور شد: کل آمار جمعیت مرزنشینان کردستان بر اساس سامانه یکپارچه مرزنشین ۱۵۴ هزار و ۹۱۳ نفر است که بالاترین این آمار را شهرستان مریوان با ۵۸ هزار و ۱۰۵ مرزنشین به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به شرایط و وضعیت سایر شهرستان های استان کردستان ادامه داد: همچنین ۵۱ هزار و ۶۲۷ هزار مرزنشین در بانه، ۲۷ هزار و ۲۷۶ مرزنشین در سروآباد، ۱۷ هزار و ۹۰۴ مرزنشین در سقز سکونت دارند.

واردات۲۷ هزار دلاری مرزنشینان استان کردستان

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد تجاری تعاونی های مرزنشین این استان اشاره کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار از ابتدای سال جاری تاکنون حدود هشت میلیون و ۲۷ هزار و ۴۰۱ دلار کالا توسط مرزنشینان وارد شده است.

پورنگ به تسهیلات و مشوقات منظور شده برای فعالیت تعاونی های مرزنشین اشاره کرد و اظهار داشت: مرزنشینان در قالب فهرستمجاز به وارد کردن ۷۱ مورد کالا هستند که در بحث مواد غذایی ۱۰۰ درصد معافیت گمرکی دارند و در بحث مواد غیرخوراکی ۵۰ درصد معافیت سود بازرگانی دارند.

وی با اشاره به برنامه های دولت در راستای تقویت فعالیت تعاونی های مرزنشین استان کردستان افزود: دولت با برنامه ریزی مدون و متناسب با شرایط استان به دنبال حمایت های همه جانبه از مرزنشینان است تا هم معیشت آنها تأمین و هم بحث واردات و صادرات قانونی رونق دارتر شود.

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: کردستان با دارا بودن سه مرزها مشترک بستر مناسبی را در بحث واردات و صادارات دارد و انتظار می رود با حمایت های خود مردم مرزنشین و برنامه ریزی مناسب از تمامی ظرفیت های مرزی استان به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

پورنگ گفت: واردات و صادرات می تواند در بحث توسعه اقتصاد و اشتغالزایی استان نقش به سزایی داشته باشد و انتظار می رود با تعامل و همکاری دولت و مردم در آینده نزدیک شاهد تحقق توسعه پایدار در تمامی حوزه ها به خصوص اقتصادی استان باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت های مناسب استان کردستان برای توسعه فعالیت تعاونی های مرزنشین یادآور شد: انتظار می رود که با همکاری و مشارکت خود مردم و سازمان های مسئول دولتی از تمامی ظرفیت های این حوزه در راستای کمک به توسعه استان کردستان بهره برداری شود.

معاون تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان در پایان گفت: دولت آمادگی دارد تا از تعاونی های مرزنشین حمایت کند و خود اعضا نیز باید ضمن توجه به قوانین و مقررات موجود از ظرفیت های ایجاد شده استفاده کنند چرا که بهترین راهکار برای ارتقای اعضای تعاونی های مرزنشین توسعه فعالیت های تجاری و بهره مندی از تسهیلات ایجاد شده برای آنها است.