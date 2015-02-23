ابزار قهرمانی نداریم/ تعطیلی تمرینات کمر تیم حفاری را شکست

محمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتسال شرکت حفاری برابر پایاسازه در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال با بیان مطلب فوق افزود: ما از حریف پیش بودیم ولی بازیکنانم مغرور شدند و حریف را دست کم گرفتند. تیم پایاسازه هم چیزی برای از دست دادن نداشت و انتحاری بازی کرد.

وی افزود: ما چوب همان 10 روز تمرین نکردن را می‌خوریم. همان مقطع به ما ضربه زد و کمر تیم ما را شکست. بازیکنان هم که مغرور شدند و اکثر گل‌های حریف هم از روی اشتباهات فردی بازیکنان ما به ثمر رسید.

سرمربی حفاری با بیان اینکه حیف شد در بازی با پایاسازه نتیجه را واگذار کرد، گفت: با توجه به نتایج سه تیم دیگر بالای جدول این شانس را داشتیم که خودمان را به آنها نزدیک‌تر کنیم ولی این فرصت از دست رفت. تیم ما جوان و بی تجربه است و بازیکنانم قدر شرایطی را که دارند، نمی‌دانند.

ناظم الشریعه تاکید کرد: ما به قهرمانی فکر نمی‌کنیم. از روز اول هم فکر نمی‌کردیم چون قهرمانی ابزار می‌خواهد که ما نداریم. البته بازیکنانم همه زحمت می‌کشند و با جان و دل بازی می‌کنند. ما باید برای رده دوم یا سوم جدول بجنگیم.