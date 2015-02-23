به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات چندی قبل در همایش سراسری جوانان عضو و هوادار حزب اعتدال و توسعه با انتقاد از رسانه ملی، تصاویر پخش شده از استقبال مردمی از رییس جمهور در اصفهان را از شبکه‌های سیما، جهت دار خواند و از پوشش رسانه‌ای این سفر در سیما انتقاد کرد. در پاسخ به این انتقاد، اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما جوابیه‌ای منتشر کرد که در آن به میزان تلاش‌های رسانه ملی برای پوشش این سفر اشاره شده است.

متن این جوابیه به شرح زیر است:

«آقای واعظی، وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز پنج‌شنبه 30 بهمن ماه، در همایش خبری جوانان عضو و هوادار حزب اعتدال و توسعه، در بخشی از سخنان خود در این جمع حزبی، از عملکرد صدا و سیما در پوشش خبری و اطلاع‌رسانی سفر رییس جمهور محترم به اصفهان انتقاد و یادآوری کرده بود که رسانه ملی، جمعیت حاضر در سخنرانی را نشان‌ نداده‌ و صدا و سیما را به عملکردی متفاوت در پوشش سفر نسبت به گذشته متهم کرده است.

در پاسخ به وزیر محترم ارتباطات، اشاره به بخشی از اقدامات خبری و برنامه‌ای رسانه ملی درخصوص پوشش سفر دو روزه رییس جمهور محترم به اصفهان، ضروری است:

1. به‌ منظور پوشش خبری و برنامه‌ای سفر رییس جمهور محترم، شبکه‌های سراسری به مدت 1980 دقیقه و شبکه‌های استانی به مدت 6420 دقیقه پخش زنده و تولیدی داشته‌اند.

2. برای پوشش رسانه‌ای این سفر همانند سفرهای گذشته، بخش اخبار ویژه سفر در صدا و سیمای مرکز اصفهان طراحی شد که هر یک ساعت، یک بخش خبری از رادیو و تلویزیون مرکز پخش می‌‌شد. بیش از 180 مورد آنونس، 310 خبر و گزارش مکتوب، صوتی و تصویری از این سفر تهیه و از شبکه‌های مختلف پخش شد.

در خصوص این سفر، 4 ارتباط مستقیم رادیویی و تلویزیونی خبری با شبکه‌های سراسری برقرار شد و به منظور پوشش مطلوب مراسم در بدو ورود دکتر روحانی به فرودگاه، تصاویر توسط واحد پرتابل با 5 دوربین و یک واحد SNG به صورت زنده پوشش داده شد. در میدان امام (ره) اصفهان نیز 2 واحد سیار با 7 دوربین و 2 واحد SNG تصاویر را ضبط کردند و پوشش دادند.

3. مصاحبه و قدردانی استاندار محترم اصفهان درخصوص پوشش مناسب این سفر از رسانه ملی که به گفته او باعث ایجاد فضایی پرجاذبه و با نشاط در روزهای قبل، حین و بعد از سفر شده بود، گویای این است که همه اخبار مربوط به سفر که در شأن رییس جمهور محترم باشد به طور کامل پوشش داده شده است. همچنین به اذعان روابط عمومی ‌نهاد ریاست جمهوری، پوشش این سفر از جمله بهترین پوشش‌های رسانه‌ای بوده است.

با توضیحات یاد شده، پیداست که وزیر محترم ارتباطات از اطلاعات کافی در این خصوص برخوردار نبودند، وگرنه دوستان خود را در رسانه ملی که در تلاشند توفیقات نظام و دولت را به شکل مطلوب و در شأن جمهوری اسلامی ایران به مردم داخل کشور و جهانیان انعکاس دهند، با بی‌مهری همراه نمی‌کردند.»