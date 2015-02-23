صدور حکم سنگین برای «م.ه» دور از انتظار نيست/ احترام به رای قاضی

محمد دهقان در گفتگو با مهر اظهار داشت: مجموعه اي از مفاسد در پرونده م. ه مشاهده مي شود كه اگر قرار باشد حكمي عادلانه داده شده و سفارشات پذیرفته نشود همانطور كه دركيفرخواست آمده است حكم وي بايد بسيار سنگين باشد.

نماینده مردم طرقبه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قاضي پرونده، فردي باسابقه و داراي استقلال كامل است به همين خاطر هر حكمي كه از سوي قاضي پرونده صادر شود ما به آن احترام خواهيم گذاشت.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجازات م.ه پيام مهمی به جامعه منتقل مي كند و كساني كه احساس مي كنند پشتشان گرم است، هيچ مصونيتي در برابر قانون نخواهند داشت و از سويي بيانگر آن است كه قضات قوه قضائيه سفارش پذير نيستند.

وي با بيان اينكه وقتي كيفرخواست صادر مي شود نشان از تاييد نظر بازپرس پرونده توسط دادستان دارد گفت: البته در نهايت اين قاضي است كه تشخيص داده وحكم صادر مي كند.

اين عضو كميسيون حقوقي مجلس با بيان اينكه معقديم در اينگونه پرونده ها كه داراي حساسيت زيادي در جامعه است، قاضي پرونده بايد از حمايت صد درصدي مسئولان قوه قضائيه برخوردار باشد گفت: به قول سخنگوي قوه قضائيه در اين موارد خاص سفارش ها و فشارها بر قاضي پرونده زياد است.

اين عضو هيات رئيسه مجلس با اشاره به اينكه مجلس از قاضي اي كه بتواند حكم عادلانه و قاطع صادر كند حمايت خواهد كرد گفت: سفارش بنده به قاضي پرونده آن است كه با در نظر گرفتن حق و قانون، بي پروا راي اش را صادر كند كه قطعا در اين صورت مورد حمايت مسئولان نظام و نمايندگان مجلس قرار مي گيرد و در آن دنيا هم نزد خداوند سربلند خواهد شد.