به گزارش خبرنگار مهر، بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در حاشیه اختتامیه شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال دفاع مقدس در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تلاش داریم که اختتامیه جایزه در دوره بعد دوساله باشد و دوره بعدی در سال ۹۵ برگزار شود.
وی در ادامه در پاسخ به سوال مهر درباره منظور از انتظار بیشتر از دولت گفت: من حرفم را شفاف گفتم. هنوز هم میگویم که مجموعه ما با دولت هماهنگ است اما انتظارها از دولت بیشتر است. توقع داریم در همه زمنیه ها دولت به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد بیشتر به ما کمک کنند. به هر حال انتظار از این مجموعهها بیشتر است.
آقای روحانی عنایت بیشتری به دفاع مقدس داشته باشد
کارگر تأکید کرد: آقای روحانی از کسانی بوده که سالها در دفاع مقدس بودهاند و در تبلیغات ریاست جمهوری نیز به موضوع دفاع مقدس تاکید زیادی داشتند. امروز انتظارمان این است که در حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس نیز عنایت بیشتری داشته باشند.
وی افزود: منظورم این نیست که الان دولت به ما کمک نمیکند اما کمک فعلی کافی نیست. کمک مدنظر من هم مادی است و هم معنوی.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در همین زمینه در پاسخ به سوالی در مورد چرایی حضور نداشتن نمایندهای از وزارت ارشاد در مراسم اختتامیه این جایزه گفت: این سوال را از خود آنها بپرسید.
وی در ادامه در پاسخ به سوال دیگر مهر در مورد حضور احتمالی امسال رئیس جمهور در اردوی راهیان نور نیز گفت: من از این موضوع اطلاعی نداریم.
برنامه کاروانها راهیان نور
کارگر در ادامه درباره برنامههای ویژه اردوهای راهیان نور در سال جاری نیز گفت: راهیان نور از دهم اسفند شروع میشود و روز ۲۰ اسفند ماه نیز با عنوان روز ملی راهیان نور نام گذاری شده است. این روز با پیگیری ما در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد و در نهایت امسال در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز خارج از نوبت تصویب شد.
کارگز با اشاره به دیدار مسئولان اردوی راهیان نور با رهبر انقلاب در سال گذشته نیز گفت: بنا بر آنچه رهبری خواستند برای این اردوی سالیانه یک دبیرخانه دائمی تشیل داده ایم و در کنار آن برای تمامی مناطق عملیاتی شناسهای نیز ایجاد شده است. یکی از دیگر کارهای خوب بنیاد تعیین حد و مرز پیشروی دشمن در خاک ما بوده که بعد بتوانیم نشان دهیم رزمندگان چقدر تلاش کردند تا دشمن را عقب برانند.
وی همچنین در این زمینه به مساله یادمانهای دفاع مقدس اشاره کرد و گفت:سال قبل خدمت رهبر انقلاب اعلام کردیم که ما قرار است در این اردوها یادمان محور عمل کنیم و ۴۳ یادمان دفاع مقدس را در استانهای ایلام و کرمانشاه و خوزستان و... از نظر خدمات دهی متحول کنیم. این کار به فضل خدا شروع شده و نتایج خوبی را نیز داشته است. یکی از کارهای امروز ما این است که یادمان های دفاع مقدس را به صورت هیئت امنایی اداره کنیم. اولین گام در این راه با تشکیل هیئت امنای «نهر خین» صورت گرفته که رئیس هیئت امنای آن نیز آقای قالیباف شهردار تهران انتخاب شده است.
کارگز تصریح کرد: امسال ظرفیت پذیرش ما نسبت به سال قبل حداکثر ۱۰ درصد بیشتر خواهد بود
نظر شما