نشست نقد و معرفی کتاب لحظه های انقلاب برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد، بررسی و قرائت کتاب لحظه های انقلاب یکشنبه شب با حضور سعید قانع نویسنده و مترجم قزوینی و جمعی از داستان نویسان در محل مجتمع فرهنگی و هنری حوزه هنری مهر قزوین برگزار شد.

مسئول مجتمع فرهنگی مهر حوزه هنری قزوین در رابطه با برنامه های این نشست بیان کرد: سخنرانی استاد قانع، پخش کلیپ، معرفی کتاب در حوزه ادبیات داستانی، گفت و گو با کارشناسان، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ، خوانش کتاب، پخش کلیپ در رابطه با روزهای انقلاب و پیامبر اکرم(ص) از جمله برنامه های این نشست بود.

حمید ملازینل ادامه داد: در این نشست ضمن روخوانی کتاب لحظه های انقلاب، تاثیر خاطره نویسی، مستند نگاری و گزارش نویسی در داستان نیز برای علاقمندان تبیین شد.

مسئول مجتمع فرهنگی هنری مهر همچنین از افتتاح رسمی این مجتمع در هفته هنر انقلاب اسلامی در فروردین ماه سال ۱۳۹۴ خبر داد و افزود: طبقه همکف این مجتمع دارای سه واحد فرهنگی، کتابفروشی، کافه کتاب و فروشگاه صنایع دستی است.

نویسندگان قزوینی نباید ترسی از دیده نشدن داشته باشند

سعید قانع در ادامه این نشست بیان کرد: نویسنده های جوان قزوینی هرگز نباید از دیده نشدن و خوانده نشدن آثارشان ترسی به دل داشته باشند و در عوض همواره باید در پی این باشند که نویسندگی را با مهارت و مطالعه در شهر خود ادامه دهند.

وی افزود: در گذشته بسیاری از نویسندگان بزرگ قزوینی مانندیوسف علیخانی، محمد حسینی و حسن لطفی و دیگرانی از این دست، نویسندگی را در قزوین آغاز کردند و بعدها به تهران مهاجرت کرده اند و یا در قزوین ماندند اما در کار خود موفق شدند حال آنکه در این سال ها نویسندگان جوان قزوینی غالباً در همان سالهای اولیه نویسندگی به فکر مهاجرت به تهران هستند.

این مترجم با تقدیر و تشکر از راه اندازی پاتوق های فرهنگی در مجتمع فرهنگی و هنری مهر، افزود: با توجه به ظرفیت های هنری و فرهنگی بالایی که در میان اقشار فرهیخته قزوین وجود هر اندازه که مسئولان از این پاتوق ها و نشست های فرهنگی حمایت کنند، باز هم کم است، چرا که ظرفیت جوانان قزوینی در رشته های هنری و فرهنگی فراتر از این حمایت ها است.

نشست های عصر داستان در جهت ارتقای سطح فرهنگ ادبی- انقلابی برگزار می شود

محسین جلیوند دبیر سلسله نشست های عصر داستان بیان کرد: این نشست ها با رویکرد غنابخشی و ارتقای سطح فرهنگ ادبی و انقلابی برگزار می شود که نخستین جلسه آن با استقبال مناسب علاقمندان ادبیات داستانی به نحو مطلوبی برگزار شد.

وی در رابطه با برنامه های آینده این نشست ها اظهار داشت: قطعا این نشست های فرهنگی ادامه خواهد داشت و در جلسات بعدی می کوشیم با دعوت از دیگر شخصیت ها و نویسندگان برجسته کشور، داستان نویسان استان را در جهت تعمیق دانش ادبی یاری دهیم.

دبیر سلسله نشست ها عصر داستان گفت: نوع رویکرد به ادبیات داستانی در این نشست ها بگونه ای است که ضمن واکاوی و مطرح نمودن اصول فنی و علمی داستان نویسی و سایر ژانرهای ادبی، تاکید ویژه ای نیز بر مطرح کردن درون مایه ها و پیام های برخواسته از نهضت انقلاب اسلامی در آنها وجود دارد که در همین راستا در نخستین نشست محمود گلابدره ای و کتاب لحظه های انقلاب انتخاب شد.