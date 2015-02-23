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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۰۹

۵ و ۶ اسفند در دانشگاه علامه طباطبایی؛

نهمین همایش زبان شناسی ایران برگزار می‌شود

نهمین همایش زبان شناسی ایران برگزار می‌شود

نهمین همایش زبان شناسی ایران ۶ و ۷ اسفند سال جاری در دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین همایش زبان شناسی ایران که با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی، بنیاد سعدی، فرهنگستان زبان وادب فارسی، انجمن زبان شناسی برگزار خواهد شد، استادان، محققان و زبان شناسان پیرامون محورهای مختلف جهت خدمت به زبان فارسی و گویش‌های ایرانی به بحث و بررسی و تبادل نظر خواهند پرداخت.

شناساندن رشته زبان شناسی و گرایش‌های کاربردی آن به جامعه، فراهم کردن زمینه همفکری و تبادل نظر علمی میان استادن و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و رایزنی درباره همسویی بیشتر گروه های علمی زبان شناسی با نیازهای کنونی و آینده کشور، از اهداف مورد نظر در برپایی این رویداد علمی است.

در افتتاحیه این همایش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس بنیاد سعدی، دبیر علمی همایش و استادان و زبان شناسان کشورمان حضور دارند و سخنرانی خواهند کرد.

کد مطلب 2504439

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