به گزارش خبرگزاری مهر، در نهمین همایش زبان شناسی ایران که با مشارکت دانشگاه علامه طباطبایی، بنیاد سعدی، فرهنگستان زبان وادب فارسی، انجمن زبان شناسی برگزار خواهد شد، استادان، محققان و زبان شناسان پیرامون محورهای مختلف جهت خدمت به زبان فارسی و گویش‌های ایرانی به بحث و بررسی و تبادل نظر خواهند پرداخت.

شناساندن رشته زبان شناسی و گرایش‌های کاربردی آن به جامعه، فراهم کردن زمینه همفکری و تبادل نظر علمی میان استادن و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی و رایزنی درباره همسویی بیشتر گروه های علمی زبان شناسی با نیازهای کنونی و آینده کشور، از اهداف مورد نظر در برپایی این رویداد علمی است.

در افتتاحیه این همایش وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه علامه طباطبایی، رئیس بنیاد سعدی، دبیر علمی همایش و استادان و زبان شناسان کشورمان حضور دارند و سخنرانی خواهند کرد.