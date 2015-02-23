شهرام دبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین جلسه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: در آن جلسه مرتضی محصص رئیس کمیته فنی گزارشی از ارزیابی این کمیته درباره سرمربی تیم ملی ارائه کرد که نظر آنها برای ماندن و ادامه کار کی‌روش مثبت بود.

وی افزود: در هیات رئیسه هم همه روی ماندن کی‌روش نظر مثبتی داشتند و معتقد بودند از بین گزینه‌ها، بهترین فرد برای هدایت تیم ملی بود. البته اعضا ایرادهایی هم به کی‌روش داشتند. اینکه او قبول کند یک یا دو مربی جوان ایرانی کنارش باشند. ما قصد دخالت در کار کی‌روش را نداریم ولی انتظار داریم او به نسبت امکانات و تدارکاتی که می‌خواهد، پاسخگو هم باشد.

عضو هیات رئیسه درباره حضور رسول خطیبی در تیم ملی هم تاکید کرد: بنده در این جلسه پیشنهاد دادم که رسول خطیبی می‌تواند به تیم ملی کمک کند و جایگزین علی کریمی شود. خطیبی هم سابقه سرمربیگری دارد و هم با زبان انگلیسی آشناست. به همین دلیل در صورت موافقت کارلوس کی‌روش، خطیبی به تیم ملی اضافه خواهد شد.

دبیری در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شکست سنگین تیم فوتسال این باشگاه برابر شهروند ساری در هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال، گفت: ظاهرا یکی دو بازیکن ما محروم بودند و همچنین به خاطر شرایط جوی، تیم با تاخیر زیادی به ساری رسیده و همین باعث خستگی بازیکنان دبیری شده بود. البته ما از کمیته فوتسال خواستیم تا بازی به تعویق بیفتد که موافقت نشد.

وی افزود: تیم ما هم به همین دلایل نتیجه نگرفت. نتایج امسال اصلا در خور شان تیم دبیری نبود. امیدواریم در چند بازی باقی مانده بازیکنان خوب بازی کرده و لیگ را آبرومندانه به پایان برسانند. همانطور که قبلا هم گفته بودم، برنامه اصلی ما برای فصل آینده است.