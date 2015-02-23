به گزارش خبرنگار مهر، محمد آذرتاش مدیر برنامههای هاشم موسویزاده (آیهان) در ابتدای این کنسرت ضمن قرائت چند قطعه شعر به زبان آذری، خطاب به مهمانان شرکتکننده، گفت: به سلامتی فارسیزبانانی که ترکی را میخواهند یاد بگیرند، دست بزنید چرا که آنها نیز امروز مهمان ما هستند و ما بسیار خوشحالیم که در کنار فارسیزبانان و عزیزان آذری، کنسرت گروه «ریحان» را برای شما برگزار میکنیم؛ افتخاری که این بار در تالار وحدت به عنوان یکی از اصلیترین تالارهای اجرای موسیقی، نصیب ما شده است.
امیر آزادیجویا تهیهکننده و سرمایهگذار این کنسرت هم بعد از صحبتهای آذرتاش، برخلاف روال همیشگی کنسرتها، خطاب به تماشاگران گفت: من هم مثل شما آذری زبان هستم و افتخار میکنم که توانستهام در این برنامه کمک کوچکی برای برپایی یک کنسرت موسیقی با محوریت «موسیقی آذربایجان» داشته باشم. البته من جراح پلاستیک هستم و قرار بود که در در این کنسرت تبلیغات کلینیک خودم را روی صحنه داشته باشم اما هر چه با این بچهها و هنرمندان پاک آشنا شدم، با خود گفتم که نباید از این فضای پر از هنر و عشق، سوء استفاده کنم و تبلیغات کلینیک خودم را روی صحنه داشته باشم.
وی افزود: من احترام بسیار زیادی را برای موسیقی آذربایجان قائل هستم. باور کنید تا همین چند دقیقه پیش هم بنر تبلیغاتی کارم منتشر شده بود اما نمیدانم هر طور که فکر کردم، نتوانستم راضی شوم که امروز بنر تبلیغاتی کلینیک من، روی صحنه کنسرت وجود داشته باشد.
میرطاهر مظلومی، بازیگر تلویزیون، تئاتر و سینمای کشورمان نیز در قبل از آغاز کنسرت گروه «آیهان» که با نیم ساعت تاخیر آغاز شد، در ابتدای صحبتهای خود ضمن خوشامدگویی به تماشاگران، با زبان ترکی گفت: در این برنامه غیر از آذری زبانهای عزیز، فارسیزبانانی هم حضور دارند که لازم میدانم به زبان فارسی از همگی آنها تقدیر و تشکر کنم؛ ضمن اینکه مسئولینی برای برگزاری این کنسرت همراهی زیادی کردند که ضرورت دارد در همین ابتدا از همه آنها تقدیر و تشکر کنم.
وی ضمن نام بردن از مهمانان ویژه کنسرت گروه آیهان، گفت: لازم میدانم از وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز که امروز صبح به ما لطف ویژهای داشتند و در یک جلسه محبت صمیمانه خود را به ما اعلام کردند، تقدیر ویژهای کنم. ضمن اینکه نباید در این بین از زحمات و تلاشهای آقای مرادخانی برای همکاری در برگزاری این کنسرت عبور کنم.
بعد از پایان بخش سخنرانیها بود که هاشم اسلامیان ملقب به «آیهان» با اجرای قطعه «قلبیم یانوپ» (دلم سوخته) برنامه خود را آغاز کرد و با اجرای ریتمیکی که داشت، به تماشاگران خبر از یک برنامه شاد و مخاطبپسند داد.
وی گفت: این ملت آذربایجان به زیبایی غیرت، صاحب نام هستند و من بسیار خوشحالم که از طرف خودم و گروه «ریحان»، کنسرت خودمان را تقدیم شما میکنیم. البته جمع کردن این آنسامبل موسیقایی بدون کمک دکتر آزادی و میرطاهر مظلومی واقعا میسر نبود. امیدوارم به هر ترتیب بتوانیم شب خوبی را برای شما تماشاگران عزیز رقم بزنیم.
آیهان که به شدت در اجرای برنامه خود دستپاچه عمل میکرد، بعد از اجرای قطعه «سنسیز» (بیتو) با زبان ترکی به تماشاگران گفت: برای این نوبت از اجرا، سورپرایز بزرگی داریم که از شما میخواهم چشمهایتان را ببندید تا این سورپرایز بزرگ را به شما نشان دهم و مطمئن هستم که شما به محض اینکه این سورپرایز بزرگ وارد صحنه شود، استقبال زیادی از من خواهید کرد.
بلافاصله بعد از صحبتهای این خواننده بود که گروه حرکتهای آیینی آذربایجان متشکل از کودکان و نوجوانان زیر 10 سال با اجرای حرکات موزون، وارد صحنه شدند که این فضا به شدت با استقبال بسیار خوبی از سوی تماشاگران مواجه بود. البته یکی از نکات جالب توجه این بخش از کنسرت، حضور آیهان حین اجرای این حرکات آیینی بود که کودکان را در اجرای برنامه مورد نظرشان دچار اخلال میکرد.
البته در بین اجرای این برنامه بود که مربی این کودکان مرتب به بچهها برای اجرای هر چه بهتر برنامه تذکر میداد که این موضوع نیز موجب شد آنها در مقاطعی از اجرای کارشان، با مشکل مواجه شوند.
اجرای چند قطعه فولکلور پرطرفدار منطقه آذربایجان از جمله «کوچهلر»، «ساری گلین» و «پریباخ» بخشهای دیگر این کنسرت بود که آیهان در این برنامه برای مخاطبان خود اجرا میکرد.
این خواننده که کاملا از اجرای در تالار وحدت کمی دستپاچه و هیجانزده به نظر میآمد، در طول اجرای برنامه خود با وجود اینکه صدای آنچنان با کیفیتی را ارائه نمیداد، اما در جای جای کنسرت تلاش کرد تا تماشاگران را همراه خود کند. این در حالی است که تقدیر مکرر از مدیران وزارت ارشاد، تهیهکننده و میهمانان ویژه کنسرت تبدیل به بخشی از اجرای برنامه وی شده بود.
آیهان در ادامه برنامه خود با زبان ترکی خطاب به مخاطبان کنسرت، گفت: شما هیچ وقت من را تنها نگذاشتید و من بسیار از شما ممنون هستم که وقتی قطعاتی را همراه شما میخوانم، شما نیز در سمت خواننده به من کمک میکنید. حالا میخواهم یک سئوالی را مطرح کنم، اینکه در این جمع چند فارسیزبان وجود دارد که تعدادی از مخاطبان با وجود اینکه او با زبان ترکی صحبت میکرد، دستهای خود را بلند کردند که آیهان در پاسخ به آنها گفت: برای من جالب است که شما فارسیزبانان خود نمیدانید که خودتان هم ترک هستید که وقتی من با زبان ترکی هم صحبت میکنم، شما متوجه میشوید.
«من سنه نی نمیشم»، «بیر عالم سن سارگلین»، «قرهگوز»، «آغلاما»، «ریحان» و چند قطعه فولکلور دیگر قطعات دیگری بودند که در کنسرت گروه موسیقی «ریحان» برای علاقهمندان اجرا شد.
آیهان در حین اجرای این قطعات بود که باز هم با همان دستپاچگی همیشگی، خطاب به مخاطبان گفت: میخواستم در حین اجرای قطعات به بیرون از صحنه بروم و لباس خودم را عوض کنم اما هر وقت حرکات موزون این کودکان را میبینم، از دیدن آنها سیر نمیشوم. بنابراین ترجیح دادم که در کنار شما بمانم و از هنرنمایی این عزیزان استفاده کنم.
وی افزود: حرکات آیینی که ریشه در فرهنگ فولکلور آذربایجان دارد، همواره برای من جذاب بوده و هستند. کما اینکه این فرهنگ در تمام ایران نیز وجود دارد و من تمام این فرهنگ و هنر این سرزمین را دوست دارم. ما آذربایجانیها، مردمانی مهمانپرور هستیم. تمام مردم ایران را دوست داریم. پس از شما خواهش میکنم که به افتخار همه ایرانیها دست بزنید.
بعد از اجرای سولوی کلارینت که در طول برگزاری کنسرت به شکل بسیار نامفهومی همراه با دیگر نوازندگان گروه اجرایی به تماشاگران معرفی شدند، آیهان چند قطعه دیگر موسیقایی برای علاقهمندان اجرا کرد که این آثار مانند بسیاری از آهنگهای اقتباسی موسیقی پاپ آذربایجان رنگ و بوی موسیقی استانبولی را به خود گرفته بود. در حالی که گروه میتوانست با بهرهگیری از ریشههای موسیقی عاشیقی آذربایجان خودمان، ملودیهای متنوعتری را به مخاطبان عرضه کنیم.
قطعه آخر کنسرت هم که با معرفی نصفه و نیمه خواننده از نوازندگان و اجرای قطعه پرطرفدار «آیریلیق» همراه بود، آیهان قطعه ریتمیک و شاد «ریحان» را برای تماشاگران اجرا کرد.
وی در بخش پایانی صحبتهای خود گفت: خوشبختانه پنج روز مانده به آغاز این کنسرت، بلیتهایمان تمام شد و این باعث افتخار ماست. بدانید هر آنچه انجام میدهیم، برای شادی دل شماست و بسیار هم خوشحالیم که کارهایی که امشب به شما ارائه دادیم، مورد توجه شما قرار گرفته است.
یکی از نکات جالب توجه این کنسرت، توجه خواننده و بهرهگیری بیش از حد و حصر او از نغمات و ملودیهای فولکلور منطقه آذربایجان بود که میدانست مخاطبان کنسرت این ملودیها را بیشتر میپسندند. درواقع میتوان گفت کنسرت گروه «آیهان» غیر از اجرای سه یا چهار قطعه موسیقایی جدید، حرف تازهای برای گفتن نداشت. کما اینکه چنین تجربههایی را گروههایی چون «آراز» به سرپرستی رحیم شهریاری تجربه کرده بودند که اتفاقا این کنسرتها نیز در طول این سالها با استقبال مخاطبان مواجه شده بود.
آتش تقیپور، ولیالله مومنی، بیوک میرزایی، کیهان ملکی، بهمن هاشمی، سیروس کهورینژاد، جلیل فرجاد، مارال فرجاد، منوچهر علیپور، ارسلان قاسمی و تعدادی از مسئولان شهرداری تهران از مهمانان ویژه کنسرت گروه ریحان در تالار وحدت بودند.
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