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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۴

وزیر دفاع کره جنوبی:

رزمایش سئول و واشنگتن ربطی به روابط دو کره ندارد

رزمایش سئول و واشنگتن ربطی به روابط دو کره ندارد

وزیر دفاع کره جنوبی گزارشها را درباره ارتباط رزمایش مشترک با واشنگتن با روابط دو کره رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، با وجود درخواست مکرر کره شمالی برای توقف رزمایش مشترک سئول و واشنگتن، وزیر دفاع کره جنوبی امروز دوشنبه تاکید کرد که این رزمایش ماه آتی طبق زمان مقرر برگزار می شود و مرتبط با روابط دو کره نیست.

بر اساس این گزارش آمریکا و کره جنوبی در پی برگزاری رزمایش مشترک سالانه در اوایل مارس با هدف دفاع از شبه جزیره کره و گسترش همکاریهای نظامی و قابلیت های دفاعی خود هستند.

برگزاری این رزمایش درحالیست که پیونگ یانگ هشدار داده است کره شمالی در قبال اقدامات تحریک آمیز همسایه اش می ایستد و هر فردی را که چنین اقداماتی انجام دهد، دفن می کند.

کد مطلب 2504471

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