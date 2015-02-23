رزمایش سئول و واشنگتن ربطی به روابط دو کره ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، با وجود درخواست مکرر کره شمالی برای توقف رزمایش مشترک سئول و واشنگتن، وزیر دفاع کره جنوبی امروز دوشنبه تاکید کرد که این رزمایش ماه آتی طبق زمان مقرر برگزار می شود و مرتبط با روابط دو کره نیست.

بر اساس این گزارش آمریکا و کره جنوبی در پی برگزاری رزمایش مشترک سالانه در اوایل مارس با هدف دفاع از شبه جزیره کره و گسترش همکاریهای نظامی و قابلیت های دفاعی خود هستند.

برگزاری این رزمایش درحالیست که پیونگ یانگ هشدار داده است کره شمالی در قبال اقدامات تحریک آمیز همسایه اش می ایستد و هر فردی را که چنین اقداماتی انجام دهد، دفن می کند.