«نظریه یادگیری اجتماعی» در روزهای استقلال آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «نظریه یادگیری اجتماعی» به کارگردانی پوریا حیدری آوره به بخش مسابقه پانزدهمین جشنواره «روزهای استقلال آلمان» راه یافت. این فیلم با بازی شقایق دهقان، نگاهی به تاثیرات منفی و مخرب تماشای اعدام در ملا عام روی کودکان دارد.

«نظریه یادگیری اجتماعی» پیش از این به عنوان تنها نماینده ایران به بخش داستانی جشنواره فیلم کوتاه «لانزاروته» اسپانیا راه یافته بود و همچنین در جشنواره «کانزاس سیتی» آمریکا شرکت کرده و کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم کوتاه شده است. این فیلم برای نمایش و نقد و بررسی در دانشگاه هامبورگ دعوت شده و همچنین در جشنواره فیلم کودک «لاهور» پاکستان و جشنواره «مونته کاتینی» ایتالیا به نمایش درآمده است.

پانزدهمین جشنواره روزهای استقلال آلمان از ۲۲ تا ۲۶ آوریل سال جاری برگزار می شود.