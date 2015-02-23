۷۰ درصد جرائم سایبری کرمانشاه برداشت غیرمجاز از حساب بانکی است

سرهنگ علی شفیعی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نحوه ورود پلیس فتا به جرائم اینترنتی چگونه است، اظهار داشت: این پلیس به دو صورت با جرائم برخورد می کند، اول اینکه شاکی شکایت خود را از طریق دادسرا مطرح و سپس شکوائیه خود را به همراه دستور مقام قضایی این پلیس ارائه می دهد که موضوع مورد رسیدگی قرار می گیرد.

وی افزود: در حالت دوم جرم به صورت مشهود در فضای سایبری توسط پلیس مورد رصد قرار گرفته و تشکیل پرونده می شود، پس از آن جهت کسب دستور قضایی به دادسرا ارجاع شده و پس از دستور مقام قضایی ادامه مراحل پیجویی جرم انجام می گیرد.

شفیعی مهر در خصوص اینکه آیا برای رفع و حذف مطالب مجرمانه به سایت ها اطلاع داده می شود، نیز گفت: البته این کار در حوزه وظایف پلیس فتا نیست، اما روال کلی آن این است که در صورتی سایت در سامانه ساماندهی ثبت شده باشد گزارش تخلف به آنها داده می شود تا لینک مجرمانه از سایت حذف شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا پلیس فتا در جهت حل و فصل شکایت قبل از ارجاع تأثیری دارد، اظهار داشت: کاراگاهان این پلیس در جهت حل و فصل شکایات اقدامی انجام نمی دهند بلکه پس از دریافت مرجوعه قضایی تحقیقات خود را آغاز و با توجه به ادله سایبری که غیر قابل انکار است متهم را شناسایی و با دستور مقام قضایی دستگیر و به همراه پرونده به دادسرا اعزام می کنند.

آمار موجود نشان دهنده رشد جرائم است

رئیس پلیس فتای استان کرمانشاه در ادامه و در رابطه با میزان جرائم مشاهده شده در استان، خاطر نشان کرد: به صورت سالانه نمی توان آمار عددی در این خصوص ارائه کرد، اما باید گفت میزان کشف وقوع جرایم امسال پلیس فتا نسبت به سال گذشته تقریبا ۴۰ درصد افزایش داشته است که این آمار تکان دهنده و نشان دهنده رشد جرائم است.

شفیعی مهر به اقدامات پلیس فتا برای بالا بردن آگاهی مردم در جهت جلوگیری از وقوع جرائم اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه ما اولویت خود را در پیشگیری از جرم و آگاه سازی همشهریان قرار داده ایم با برگزاری کلاس های آموزشی برای اقشار مختلف جامعه، چاپ بروشور های آموزشی و پخش در سطح شهر، ارائه هشدارهای سایبری از طریق رسانه های جمعی از جمله رادیو و تلویزیون سعی در بالا بردن آگاهی عمومی کرده ایم.

وی در پایان سخنان خود خاطر نشان کرد: بیشترین جرائم استان در حوزه سایبری برداشت غیر مجاز از حساب بانکی است که حدود ۷۲ درصد از جرائم را شامل می شود.

شفیعی مهر با بیان اینکه، متأسفانه بیشتر این جرائم با اعتماد بی جا به افراد اتفاق می افتد، گفت: در چندین پرونده مشاهده شده شخص به دوست، فامیل، همکلاسی یا شاگرد مغازه خود اعتماد کرده و کارت عابر بانک یا شماره کارت و رمز دوم خود را در اختیارشان قرار داده است که همین امر باعث وسوسه و سرقت از سوی آنها شده است.