به گزارش خبرنگار مهر، آئین بزرگداشت روز پرستار با حضور پرستاران و پرسنل مرکز پزشکی امیرالمومنین که مرکز خدمات رسانی به ایثارگران، خانوده‎های شهدا و جانبازان است شامگاه گذشته برگزار شد.

در این آئین مدیر مرکز پزشکی امیرالمومنین ضمن خیر مقدم به مدعوین اظهار داشت: جامعه ایثارگری از بهترین خلق هستند و ما آزادی خود را مدیون آنها هستیم، وجب به وجب فضای این مرکز جای پای ایثارگران است و مایه مباحات و افتخار است.

وی ادامه داد: پرسنل بیمارستان با وجود اینکه شرایط مطلوبی برایشان موجود داشت، ترجیح دادند در این مرکز باشند و اجر اخروی در نامه اعمالشان نوشته شود.

احمدرضا تاج زادگان گفت: تلاش صادقانه و عشق ورزی به انسان‎ها و بهره‎مندی از علم سرمایه‎های پرستاران است.

پرستاران باید اعتماد ساز باشند

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان نیز، در این آئین اظهار داشت: ولادت حضرت زینب کبری عنوان برازنده پرستاران است زیرا آنها به عنوان نمونه در صدر قرار دارند.

وی افزود: تعهد و تخصص برای همه انسان‎ها با هر جایگاه اجتماعی، یکسان و صادقانه است و مجموعه پرستاران با کار حرفه‎ای به طور ۲۴ ساعته با وجود مشکلات، خودشان را وقف شرایط بیمار می‎کنند.

حسین نافیان ادامه داد: ایثارگران عزت‎های بسیاری در استقلال نظامی منطقه و دنیا برای ما به ارمغان آورند و پرستاران بیمارستان امیرالمومنین از آنجائیکه به ایثاگران خدمت می کنند، به بهترین‎های جامعه خدمت می‎کنند و باقیات صالحات برای خود جمع می‎کنند.

وی گفت: پرستاران که پل بین ایثارگران و مسئولان هستند هر چقدر کار خود را با ظرافت و حسن خلق انجام دهند مطمئن باشند که عزت بالاتری به دست می‎آورند.

نافیان تصریح داشت: در شرایط کنونی ایثارگران ما علاوه بر مشکلی که علت مراجعه آنها به بیمارستان است مشکلات روحی نیز دارند و واکنشی که نسبت به شرایط آنها حاصل می‎شود باید اعتماد ساز باشد.

وی ادامه داد: ما باید اعتماد لازم را بین خود و آنها ایجاد کنیم و این پل ارتباط با مسئولان و ایثارگران پرستاران هستند که باید اعتماد سازی کنند و به نوعی درک صحیحی از شرایط روحی آنها رقم بزنند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اعتمادی که پرستاران ایجاد می‎کنند اعتماد به ارزش‎ها است که باعث می‎شود ایثارگران اعتماد به پیشنه خود را به دست بیاورند و عزت و اقتدار آنها در مقابل خود و اطرافیانشان حفظ شود و افتخار آفرینی آنها بین اطرافیان بازخوانی شود.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیت و دقتی که کار پرستاران دارند باید وظایف خود را با صبر و شکیبایی انجام دهند، زیرا مردم مجموعه این وظایف ما را رصد می‎کنند و اگر ما با دقت این وظیفه را انجام دهیم شرایط بهتر و جایگاه بهتری برای خود به وجود می‎آوریم.

مرکز پزشکی امیرالمومنین ۳۰ پرستار لازم دارد

مدیر بیمارستان حضرت امیرالمومنین در حاشیه این برنامه در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار داشت: بیمارستان امیر المومنین وابسته به بنیاد شهید و امور ایثارگران است که رسالت اصلی آن سرویس دهی به جامعه ایثارگری استان ، اعم از جانبازان و خانوده‎های شهدا است.

وی افزود: ۲۵۰ پرستار در این بیمارستان مشغول به فعالیت هستند، که تعدادی پرستار رسمی و تعدادی در سایر مراکز دیگر مشغول هستند.

تاج زادگان در خصوص اقداماتی که برای جامعه پرستاران این بیمارستان صورت می‎گیرد، گفت: بازنشستگی زودتر از موعد به دلیل شرایط سخت که با ۲۰ سال سابقه کار می‎توانند بازنشست شوند، از جمله این اقدامات است.

وی گفت: استان از کمبود پرستار رنج می‎برد و مرکز ما نیز با مشکل کمبود پرستار مواجه است که از مسئولان خواستاریم این کمبود را جبران و جدیت بیشتری نشان دهند.

مدیر بیمارستان حضرت امیرالمومنین گفت: در حال حاضر مرکز پزشکی امیرالمومنین حدود ۳۰ پرستار لازم دارد.

به گزارش مهر، در پایان این آئین از پرستاران نمونه سال، پرسنل برگزیده و بازنشستگان مرکز پزشکی امیرالمومنین تقدیر و تجلیل شد.