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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۵۷

در محمودآباد/

سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت آغاز بکار کرد

سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت آغاز بکار کرد

محمودآباد - سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت در محمودآباد آغاز بکار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مدنی زادگان مدیرتوسعه انسانی شرکت ملی نفت ایران صبح دوشنبه در سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت  در مرکز آموزشی شرکت ملی نفت ایران - محمودآباد افزود: امروز با همه تلاشهای شگرفی که دردنیای علم شده است، تمام تلاش برای انتقال، خبر، پیام و اطلاعات بصورت آنلاین و برخط است.

وی با بیان اینکه آیا توانستیم حجم را برخط و آنلاین منتقل کنیم، عنوان کرد: برای صنعتی که امروز ارتزاق کشور از آن تامین می شود، تلاشهای زیادی شده و در صنعت عظیم نفت، همکاران شرکت متولیان نار و نور مردم به شمار می روند.

 مدنی زادگان، با اشاره به یکصدو هفتمین سال پیداش صنعت نفت تاکید کرد: برای صیانت از این صنعت باید به تکنولوژی روز مجهز باشیم زیرا دیگر به سبک قدیمی نمی توان حرکت کرد.

ضرورت صیانت از اطلاعات و ارتباطات

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت یادآور شد: هنوز با انبوه نیروی انسانی و حضور فیزیکی در حال انتقال اطلاعات و نگهداری آن هستیم و اگر در صیانت از اطلاعات وارتباطات نخبه نشویم، دچار آسیب می شویم.

وی با اشاره به برگزاری اولین و دومین همایش با حضور ۱۵۰ و ۲۵۰ نفر گفت: صیانت از دو مقوله صنعت نفت امری ضروری است و در سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات بیش از ۴۰۰ کارشناس حضور دارند.

مدنی زادگان از مرکز آموزش شرکت نفت محمودآباد به عنوان هاب تخصصی آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد کرد و گفت: امروز دارایی فیزیکی حرف اول را نمی زند و دارایی های نامشهود، سرمایه های سازمان هستند.

وی بیان کرد: منابع انسانی از جمله دارایی های نامشهود به شمار می روند زیرا تکنولوژی هر روز جدید می شود و پیامدهای متعددی بر آن مترتب است و تکنولوژی همواره در معرض آسیب است.

مدنی زادگان از اطلاعات و ارتباطات نیز به عنوان دارایی های نامشهود یاد کرد و گفت: برای دارایی های نامشهود باید امنیت را ایجاد و تضمین کرد.

وی از محمودآباد به عنوان مرکز تخصصی آموزشهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و دوره های امنیت اطلاعات و ارتباطات در حوزه کنفرانس امنیت، اسکادا، ابزار دقیق، دفاع سایبری، فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیران ارشد، HSE مدیریت بحران و پدافند غیرعامل انتخاب شد.

مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: بناچار باید دارایی های نامشهود را عیان کنیم و از آن بهره گیری شود.

وی از تشکیل چهار کارگروه در سومین کنفرانس امنیت اطلاعات و ارتباطات در صنعت نفت خبر داد و گفت: باید برای تدوین راهبردها و استراتژیها از کارگروه کنفرانس بهره گیری شود.

مدنی زادگان یادآور شد: امیدواریم خروجی این کنفرانس ماحصلی برای همه کسانی شود که نیازمند اطلاعات مورد نیاز هستند.

خراسانی معاون مرکز مدیریت راهبردی افتا ریاست جمهوری نیز گفت: گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه های مختلف اهمیت زیادی پیدا کرده است که عدم توجه به امنیت، مخاطرات زیادی را متوجه خواهد کرد.

وی یادآور شد: صنعت نفت مهمترین منبع انرژی ملی و عمده ترین عامل درآمدهاست و امروز روش نوینی از جنگ از سوی ابرقدرتها شامل بدافزارها، جنگ افزارهای نوین و جنگ های نوین اعمال می شود.

برگزاری نمایشگاه تخصصی، تقدیر از برگزیدگان نفت در چهار حوزه از جمله برنامه های این همایش است.   

کد مطلب 2504481

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