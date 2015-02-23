به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، در دیدار با معاون و کارکنان معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه با ابراز رضایت از عملکرد این معاونت اظهار داشت: تلاش‌هایی که در حال حاضر در بخش اخلاق و تهذیب انجام می‌دهیم،به رغم تمام گستردگی، قابل قیاس با هجمه‌های دشمنان در این زمینه نیست.

وی با تأکید بر استفاده صحیح از وسایل و امکانات نوین روز، افزود: یکی از آفت‌هایی که امروز جامعه و مخصوصا جوانان و طلاب را تهدید می‌کند، شبکه‌های اجتماعی هستند.

عضو هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه سپس ادامه داد: متأسفانه گاهی اوقات از این فناوری‌های ارتباطی استفاده افراطی شده و به رغم این که افراد در کنار هم هستند، اما هیچ ارتباطی با هم نداشته و هر کدام با گوشی موبایل خود مشغول هستند، امری که متأسفانه در بین طلاب هم دیده می‌شود و آنها به جای مباحثه و گفتگوهای علمی به صرف کردن وقت خود در شبکه‌های اجتماعی مشغول می‌شوند.

وی بیان داشت: متأسفانه جاذبه‌های شبکه‌های اجتماعی آن‌چنان زیاد است که طلاب را گاهی درگیر خود می‌کند، امری که هیچ خروجی ندارد، لذا باید این مهم مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

آیت الله حسینی بوشهری، در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر تربیت طلاب مهذب اظهار داشت: اگر طلاب در زمینه تهذیب و اخلاق درست تربیت شوند، در زمینه‌های دیگر نیز موفق بوده و به الگویی برای دیگران هم تبدیل خواهند شد.

وی افزود: اخلاق باید در رأس امور طلاب قرار گیرد و علم آموزی همراه با اخلاق باشد تا باعث پیشرفت طلاب شود، در این زمینه باید از تمام ظرفیت‌ها و پتانسیل‌ها از جمله علمای استانی استفاده شود.

منشور طلبگی در کلام امیرالمومنین(ع)

عضو مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حدیثی از امام علی(ع) به بیان منشورات طلبگی پرداخت و اظهار داشت: در این روایت ارزشمند، تمام ملزوماتی که مورد نیاز طلاب است، ذکر شد. «رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِب(ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‏ مَنْ‏ طَلَبَ‏ الْعِلْمَ‏ لِلَّهِ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ بَاباً إِلَّا ازْدَادَ فِي نَفْسِهِ ذُلًّا وَ فِي النَّاسِ تَوَاضُعاً وَ لِلَّهِ خَوْفاًوَ فِي الدِّينِ اجْتِهَاداً وَ ذَلِكَ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالْعِلْمِ فَلْيَتَعَلَّمْهُ»(بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار: ج‏2، ص34)

آیت الله حسینی بوشهری، در توضیح «لَمْ يُصِبْ مِنْهُ بَاباً إِلَّا ازْدَادَ فِي نَفْسِهِ ذُلًّا» گفت: طلبه به جای این که حالت خودبزرگ بینی پیدا کند، باید مانند درختی که شاخه‌های پرثمر خود را رو به زمین سوق می‎دهد، در خود احساس کوچکی کند.

وی با اشاره به «وَفِي النَّاسِ تَوَاضُعاً» تصریح کرد: مردم داری، رفتار متواضعانه و مؤمنانه داشتن، از دیگر ملزومات و منشورات جدانشدنی طلبگی است.

این استاد حوزه، در خصوص«وَلِلَّهِ خَوْفاً»هم بیان داشت: خداترسی، حفظ حریم الهی و رضایت خدا در ورود به هر عملی و در مقابل، اجتناب از معصیت و غوطه‎ورنشدن درآن، از دیگر مباحثی است که طلاب باید به آن اهتمام داشته باشند؛«وَفِي الدِّينِ اجْتِهَاداً»، این مطلب هم تاکید می کند که طلبه باید برای خشنودی خداوند گام برداشته، تمام سعی و تلاش و فرصت‎های طلایی را در راه کسب علوم دینی صرف کند.