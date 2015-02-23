ورود خودروهای یورو ۵ به ناوگان تاکسیرانی

سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مدیریت شهری اصراری بر خرید خودروهای خارجی ندارد گفت: اگر خودروسازی بتواند خودروهای باکیفیت و یا هیدریدی برای ما تولید کند اولویت ما خرید از شرکت های داخلی است اما اگر خودروی بی کیفیت به ما تحویل داده شود ترجیح می دهیم این خودروهای با کیفیت را از خارج خریداری کنیم.

وی تصریح کرد: هنوز وارد کنندگان نتوانستند خودروی هیدریدی وارد کشور کنند و تحول خاصی در این بخش نداشتیم اما با توجه به مصوبات اخیر شورای عالی هماهنگی ترافیکی کشور اجازه ورود خودروی یورو ۵ به ناوگان تاکسیرانی را داریم و در حال حاضر تعدادی خودروی یورو ۵ خریداری و منتظر آن هستیم که پلیس اجازه شماره گذاری آن را بدهد.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: ۲۰۰ تویوتا کمری خریداری شده و به زودی وارد ناوگان تاکسیرانی می شود اما هنوز مشخص نیست در چه بخشی از این خودروها استفاده کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۴شهرداری، اعتبار ویژه‌ای نیز برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی در نظر گرفته شده است،‌ گفت: در بودجه پیشنهادی ۱۰۰میلیارد تومان برای کمک به تسهیلات ارزان قیمت نوسازی ناوگان تاکسیرانی پیش‌بینی شده که در حال حاضر در کمیسیون‌های این شورا این رقم به تصویب رسیده که امیدواریم به تصویب نهایی برسد.