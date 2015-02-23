مجمع خیرین مسجدساز درلرستان راه اندازی می شود/مشارکت قرارگاه خاتم

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توسعه مساجد استان و همچنین رفع کمبودها در این زمینه مجمع خیرین مسجدساز قرار است در استان راه اندازی شود.

وی ادامه داد: برای راه اندازی این مجمع قرار شده است که ۵۰ درصد اعتبار را قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) تامین کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) در زمینه تقویت زیرساختهای فرهنگی در محل اجرای پروژه های عمرانی خود فعالیتهای خوبی انجام داده است عنوان کرد: در این راستا این قرارگاه احداث تعدادی مسجد در استان را در دستور کار دارد.

بازوند به حمایت های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از تکمیل مصلای نورآباد اشاره کرد و بیان داشت: همچنین احداث یادمان شهدا و ساماندهی گلزارهای شهدای روستاهای موجود در نزدیک پروژه های عمرانی قرارگاه از دیگر برنامه های فرهنگی این قرارگاه است.

وی در ادامه سخنان خود از ارائه پیشنهادی برای مشارکت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در گازرسانی به روستاهای استان خبر داد و افزود: حدود ۳۶۰ روستا تا نیمه دوم سال ۹۲ در استان گازرسانی شده است.

استاندار لرستان با بیان اینکه از نیمه دوم سال ۹۲ تاکنون کار گازرسانی به ۲۵۳ روستا اجرایی شده است افزود: گازرسانی به عمده این روستاها تمام شده و مابقی نیز تا پایان سال مالی به اتمام می رسد.

بازوند با بیان اینکه گازرسانی به حدود ۷۷۰ روستای لرستان باقی می ماند عنوان کرد: دنبال این هستیم که آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به ۲۵۰ روستا در سال ۹۴ در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه برای گازرسانی به این روستاها نیاز به اعتبارات زیادی است عنوان کرد: دولت در این زمینه برنامه هایی دارد و ما هم در تهران جلساتی داشته ایم تا در سال ۹۴ بتوانیم بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای گازرسانی به روستاها را تامین کنیم.

استاندار لرستان به برنامه های خود برای برق رسانی به روستاها نیز اشاره کرد و گفت: به رغم اینکه چند سال پیش جشن برق رسانی به روستاهای بالای ۲۰ خانوار برگزار شد ولی همچنان در لرستان برخی روستاهای بالای ۲۰ خانوار از نعمت برق برخوردار نیستند.

بازوند با اشاره به برق رسانی به ۲۷ روستا طی دو سال گذشته یادآور شد: امسال در مجموع برق رسانی به ۴۰ روستای بالای ۲۰ خانوار در دستور کار است که پیشرفت فیزیکی برق رسانی به آنها در حدود ۶۵ درصد است.