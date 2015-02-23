  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۰:۱۷

لیگ قهرمانان آسیا؛

محمد کَسولا، غایب سرشناس السد مقابل فولاد خوزستان

محمد کَسولا، غایب سرشناس السد مقابل فولاد خوزستان

«محمد کسولا» بازیکن تیم فوتبال السد قطر به خاطر محرومیت در دیدار برابر فولاد خوزستان ایران حضور ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و السد قطر روز چهارشنبه این هفته در اولین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف همدیگر خواهند رفت.

بر همین اساس کاروان تیم السد امروز دوشنبه با یک پرواز اختصاصی از دوحه عازم اهواز خواهد شد. «حسین عموته» سرمربی تیم السد اسامی 19 بازیکن را برای بازی با فولاد اعلام کرده که بر این اساس «محمد کسولا» به خاطر محرومیت، تیم السد را در بازی با فولاد همراهی نمی‌کند.

کسولا در بازی گذشته السد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الوحده امارات کارت قرمز دریافت کرد و بازی با فولاد را از دست داد.

کد مطلب 2504507

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها