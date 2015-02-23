محمد کَسولا، غایب سرشناس السد مقابل فولاد خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و السد قطر روز چهارشنبه این هفته در اولین دیدار خود در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه غدیر اهواز به مصاف همدیگر خواهند رفت.

بر همین اساس کاروان تیم السد امروز دوشنبه با یک پرواز اختصاصی از دوحه عازم اهواز خواهد شد. «حسین عموته» سرمربی تیم السد اسامی 19 بازیکن را برای بازی با فولاد اعلام کرده که بر این اساس «محمد کسولا» به خاطر محرومیت، تیم السد را در بازی با فولاد همراهی نمی‌کند.

کسولا در بازی گذشته السد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برابر تیم الوحده امارات کارت قرمز دریافت کرد و بازی با فولاد را از دست داد.