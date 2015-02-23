به گزارش خبرگزاری مهر، بابك احمدي با اشاره به تصويب قانون حق دسترسي آزاد به شبكه ريلي در سال ۱۳۸۴ گفت:شرکت راه آهن به منظور تسريع در شكل گيري بخش هاي غير دولتي ريلي، در سال هاي گذشته نسبت به واگذاری ناوگان ريلي خود شامل واگن هاي باري و واگن هاي مسافري به بخش غير دولتي اقدامات کرده است.

معاون ناوگان شرکت راه آهن با بیان اینکه این اقدام تاثیر مثبتی بر حضور بخش خصوصی در صنعت ریلی داشته وموجب توسعه مطلوب منابع ناوگان ريلي شده است، اظهار داشت: عدم تناسب نرخ بازگشت داخلي سرمايه گذاري ريلي در مقايسه با ساير بخش هاي سرمايه گذاري، عدم سرمايه گذاري جدي شركت راه آهن و دولت در توسعه ناوگان با فرض حضور بخش غير دولتي در اين عرصه، جذب سرمايه هاي بخش غير دولتي براي بازپرداخت خريد ناوگان موجود راه آهن و وجود تنوع در نوع و محيط هاي كسب و كار ناوگان راه آهن از جمله عوامل بازدارنده توسعه مطلوب ناوگان ریلی هستند.

به گفته وی وجود این عوامل بازدارنده موجب شده تا شرايط اقتصادي براي حضور بخش خصوصي در برخي از حوزه ها مانند قطارهاي حومه اي، لكوموتيوهاي مسافري و مانوري، سازمان قطار نجات و قطارهاي پرسرعت فراهم نشود.

احمدی افزود: پیرو این مساله برنامه هاي راه آهن معطوف به مشاركت بخش غير دولتي در تامين و بهره برداري از واگن هاي باري واگن هاي مسافري و لكوتيوهاي باري است. وي با بیان اینکه راه آهن برنامه جامع وسنگيني را پيش روي خود دارد، گفت: شرکت راه آهن در نظر دارد تا همراستا با اجراي تعهدات برنامه اي سال هاي آتي بتواند عقب افتادگي هاي سال هاي گذشته را نيز جبران كند که در اين راستا پاسخ هاي مثبت و خوبي را از سمت دولت و مجلس دريافت کرده ايم و بر اساس آنها به محض آماده شدن مقدمات اجرايي هر يك، بسته حمايتي خود را طراحي و نسبت به اعلام عمومي آن اقدام مي كنيم.

کاهش ۲۲ درصدی حق دسترسی به شبکه ریلی

معاون ناوگان راه آهن با تاكيد بر اينكه براي اجراي برنامه لازم است كه تمامي منابع قابل استفاده را بسيج کنیم تصریح کرد: در اولين گام از منابع درآمدي شركت راه آهن شروع كرده و دو اقدام جدي راعملياتي کرديم.

وی افزود:در اقدام اول و طي دو مرحله كه از سال گذشته آغاز شد با هدف نزديك كردن حق دسترسي شبكه ريلي به عوارض جاده اي، سهم ۵۷ درصدي راه آهن از تعرفه حمل بار؛ به ۳۵ درصد كاهش يافت.

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احمدی تصریح کرد: در اقدام دوم و با فرض اينكه سرمايه گذاري در توسعه واگن هاي باري براي يك دوره ۱۰ ساله از نرخ بازگشت داخلي ۳۰ درصدي برخوردار شود بسته حمايتي اي را آماده اجرا كرده ايم كه طي آن مقرر شد از ابتداي سال ۹۳؛ سر مايه گذار به ازاي ورود واگن باري نو خود به شبكه ريلي به طور متوسط به ميزان ۴ ميليون تن كيلومتر (حدود ۱۰۰ ميليون تومان) از پرداخت حق دسترسي معاف باشد.

به گفته وی در فاز نخست اجراي اين طرح و بر اساس منابع راه آهن هدف گذاري اين است كه تا پايان سال ۹۴ بتوانيم تا سقف ۴۵۰۰ دستگاه واگن باري را از اين بسته حمايتي برخودار کنیم.