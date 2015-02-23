ایران دیگر یک سورپرایز برای والیبال جهان نیست/ باید سخت کار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، اسلوبودان کواچ در نشست خبری که صبح امروز دوشنبه برگزار شد ضمن بیان این مطلب افزود: من خیلی خوشحالم که یک سال دیگر اینجا هستم. سال گذشته هم گفتم که هیچ‌قولی نمی دهم و فقط قول می دهم که سخت کار کنیم.

وی ادامه داد: ما سال قبل نتایج خوبی را با خوب کار کردن رقم زدیم. قهرمان آسیا شدیم، چهارم لیگ جهانی شدیم و‌ در مسابقات جهانی نیز ششم شدیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران خاطرنشان کرد: من آدمی نیستم که زیاد حرف بزنم بلکه با کار کردن حرفم را داخل زمین می زنم. بازیکنان ایرانی هم همیشه سخت کار می کنند و دنبال یاد گرفتن هستند. من بازیکنان زیادی را دعوت خواهم کرد اما در نهایت ۱۴ نفر انتخاب خواهند شد ولی با بقیه هم کار خواهیم کرد.

کواچ خاطرنشان کرد: سال گذشته با همکاری دوستانم بازیکنان را دعوت می کردیم ولی امسال هم از طریق دی وی دی بازیکنان خوبی را دیدم. با این حال نفراتی که سال قبل به ما کمک کردند را در نظر دارم و‌ در کنار آنها نفرات جدیدی را دعوت خواهم کرد.

کواچ‌ درباره افت کیفیت لیگ عنوان کرد: ما ۲۰ روز به بازیکنان استراحت می دهیم و پس از آن ۸ هفته کافی است تا از نظر جسمانی آنها را به شرایط ایده آل برسانیم. شاید در بازی اول بازیکنان روی فرم خوب نباشند اما با شناختی که از همدیگر داریم به مرور بهتر می شویم.

وی افزود: لیگ ایران لیگ خوبی است چرا که بازیکنان خوب خارجی در این لیگ هستند. در بازیهای اول پلی آف هم دیدیم که تیم های اول هر گروه به سختی برابر تیم های دیگر گروه‌ها بازی کردند.

سرمربی تیم ملی والیبال در خصوص حریفان ایران در لیگ جهانی گفت: روسیه و لهستان قهرمان المپیک و جهان هستند ولی ما نشان دادیم با هر حریفی در این سطح بازی می کنیم و به خصوص در بازیهای خانگی نتایج خوبی را رقم بزنیم.

کواچ خاطرنشان کرد: صعود به المپیک را کسی به ما هدیه نمی دهد بلکه باید سخت کار کنیم. اولین فرصت ما جام جهانی ژاپن است که دو تیم از این مسابقات مستقیم به المپیک می‌روند که بسیار سخت است. شانس بعدی ما مسابقات دیگری است که زمان آن را دقیق نمی دانم که در ماه مه یا ژوئن برگزار می شود اما سه تیم از آنجا راهی المپیک می شوند که بهترین تیم آسیا هم یک سهمیه کسب می کند.

اسلوبودان کواچ در مورد بازیکنان باکیفیت تیم ملی گفت: سعید معروف بهترین پاسور جهان است که در بهترین لیگ جهان بازی می کند. او با بهترین شرایط آمادگی به ما ملحق می‌شود چرا که در لیگ قهرمانان اروپا بازی می کند. معروف در بازیهای خانگی می خواهد نشان دهد که چه تفاوتی با بقیه دارد.

وی افزود: ما همه بازیکنان را زیر نظر داریم. به نظرم بازیکنان ایرانی باید ذهنیت خود را تغییر دهند تا به سطح بالاتری برسند واین برای ما خیلی مهم است. سال گذشته ما بازیهای تدارکاتی با لهستان و بلغارستان برگزار کردیم. امسال هم در چک و‌ فنلاند اردو می زنیم.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: ما با کشورهای متفاوتی مذاکره کردیم اما مشکلاتی وجود داشت.‌ به عنوان مثال صربستان هفته گذشته مربی خود را انتخاب کرد. در سال گذشته با نحوه بازی با لهستان، آمریکا و برخی تیم‌ها آشنا شدیم اما هنوز باید با بازی برابر فرانسه و‌ آلمان یاد بگیریم.

کواچ ادامه داد: سال گذشته ما در بازیهای تدارکاتی به آمریکا باختیم اما در مسابقات قهرمانی جهان تیم اصلی آنها را بردیم. برخی کشورها از ترس باخت به ایران با ما بازی تدارکاتی برگزار نمی کنند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: دستیارانم سال گذشته خیلی خوب کار کردند و برای من مهم نیست که دستیارانم از ایتالیا یا یک کشور خاص باشند.‌ همیشه فکر می کنم دستیارانم باید چیزی برای ارایه داشته باشند. در بین دستیارانم هنوز جای حسین معدنی خالی است.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران افزود: ایران دیگر یک سورپرایز برای والیبال جهان نیست بلکه همه قدرت های جهان با برنامه جلوی ما می ایستند. ما به سطحی رسیده ایم که می‌دانیم باید در این روند باقی بمانیم. بنابراین دیگر بازیکنان غرور نخواهند داشت. مثل برزیل که سالها در این سطح باقی مانده است.

کواچ در ادامه افزود: بازیکنان ایرانی اگر به این سطح از معروفیت و‌ محبوبیت رسیده‌اند باید ادامه دهند و این کافی نیست. کریستیانو رونالدو و مسی سالهادر این سطح مانده اند. من مشکلی با انضباط بازیکنان نداشته ام و آنها امسال هم شرایط خوبی خواهند داشت.

وی به علیرضا نادی هم اشاره کرد و در مورد وی گفت: نادی بازیکن خیلی خوبی است که سال گذشته مصدوم شد و‌ نتوانست به ما کمک کند. زرینی هم تازه بازی کردن را شروع کرده است. من همیشه دنبال اسم های جدید هستم و‌ بازیکنانی که سال گذشته به ما کمک نکردند باید بیشتر خودشان را نشان بدهند.

سرمربی تیم ملی خاطرنشان کرد: در بین بازیکنان برتر شش تیم اول دنیا چهار بازیکن ایران در پست های خود بهترین بودند. با این حال باید بازیکنان دیگر با آنها بجنگند. به طور معمول تغییر نسل بعد از المپیک شروع می شود، نباید صرف نگاه به آینده حال را از دست بدهیم.

کواچ ادامه داد: در تیم ایران نفرات جوانی مثل عبادی پور و..، داریم که می توانند آینده را رقم بزنند. ضمن اینکه بازیکنی مثل جواد معنوی نژاد از تیم جوانان ایران می تواند در پست چهار به ما کمک کند.