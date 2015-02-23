دانشگاه ها باید به روی نیروهای متخصص چپ و راست باز باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح دوشنبه دیدار مسئولین دبیرخانه استان های مرزی دانشگاه پیام نور استان، گفت: فعالیت و ابتکار عمل دانشگاه پیام نور استان در ایجاد دبیرخانه مرکزی با محوریت ادیان و فرقه های نوظهور قابل تقدیر است.

وی افزود: دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از مهم و تاثیرگذارترین دانشگاه ها در سطح کشور می تواند با استفاده از ظرفیت و پتانسیل های اساتید با نگرش فکری مختلف در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و در حوزه های توسعه و پیشرفت کشور و اقتصاد مقاومتی در کشور تاثیرگذار باشد.

نماینده مجلس خبرگان رهبری در استان گلستان با بیان اینکه این کشور و نظام متعلق به همه آحاد جامعه است، خاطر نشان کرد: درب دانشگاه ها باید به روی همه نیروها اعم از راست و چپ با ظرفیتهای مختلف علمی و مدیریتی باز باشد.

وی تصریح کرد: این حرکت فرهنگی ارزشمند در دانشگاه ها منجر به ورود علمای اهل تسنن و شیعه در دانشگاه ها و ارتباط دوسویه آنان با دانشجویان و اساتید می گردد تا با پاسخ به سوالات و شبهات جامعه دانشگاهی از تفرقه در مراکز علمی ممانعت کنند.