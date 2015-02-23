زیرساخت های سینمایی در شهرستان های آذربایجان شرقی توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محرمی دوشنبه در آیین اختتامیه دهمین جشنواره هنرهای تجسمی مراغه اظهار داشت: واگذاری امور به انجمن های فرهنگی و هنری و متخصصان امر در این حوزه از یک طرف و آماده سازی زیرساخت های لازم برای بهره مندی همه مردم استان از امکانات و تولیدات فرهنگی و هنری از طرف دیگر از اساسی ترین و محوری ترین برنامه های اداره کل است.

وی با اشاره به ضرورت همراهی و همکاری مسئولین، مردم و هنرمندان در این زمینه گفت: در این راستا تبدیل سالن ۱۰ مجتمع فرهنگی هنری شهرستان های استان به سینمای دیجیتال یکی از مهمترین اقدام های این اداره کل برای توسعه زیرساخت های سینمایی بوده که انتظار می رود با همکاری موثر سازمان سینمایی این مهم در سه ماهه نخست سال آینده به اتمام برسد.

محرمی ادامه داد: مراحل اجرایی و فنی سینمای دیجیتال مراغه نیز هم اکنون در حال اجرا بوده و نهایتا تا آخر فروردین ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی با تاکید بر لزوم حمایت از هنرمندان، شعرا و ادبای شهرستان های استان تاکید و گفت: به منظور توسعه فرهنگ مطالعه در استان حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال اعتبار برای خرید کتاب تخصیص یافته که این اعتبار نسبت به سال گذشته حدود هفت برابر شده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به کمبود اعتبارات بخش فرهنگ و هنر گفت: وظایف و تکالیفی که بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته شده است هیچ تناسبی با اعتبارات کم و اندک تخصیصی به این حوزه ندارد و تحقق شعارهای دولت تدبیر و امید در این حوزه نیازمند حمایت جدی مسئولین است.

وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر توسعه و ترویج ارزش های اسلامی و انقلابی در جامعه اظهار کرد: هنرمندان عرصه های مختلف هنری می توانند با خلق آثار ارزشمند در حوزه های مختلف هنری که نمونه ای از آن را در آثار این جشنواره می بینیم، در این راستا قدم بردارند.