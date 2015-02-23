کارگاه کارگردانی شهرام مکری در اهواز برگزار شد

خسرو نشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری کارگاه کارگردانی با حضور شهرام مکری یکی از برنامه های جانبی این جشنواره محسوب می شود.

وی افزود: در این کارگاه مباحث تخصصی کاگردانی همچون تقطیع در موقعیت های مختلف یک نفره، دو نفره و یا سه نفره در فیلم مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین ۱۰ روش برای تقطیع موقعیت های یک نفره و دیدن نمونه های اجرا شده بر روی فیلم های روز سینما ی جهان پرداخته می شود و دلائل استفاده از هر کدام از این روش ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نشان عنوان کرد: تقسیم بندی میزانس ها بر اساس شکل اجرا، شناخته شدن لنزها برای کارگردان نیز از جمله مباحثی است که در این کارگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیر نخستین جشنواره فیلم های علمی اهواز تصریح کرد: در صورتی که یک یا دو جلسه دیگر پیش بینی شود یکی از فیلم نامه های موجود را که بر اساس آن فیلم ساخته شده با نسخه فیلم مطابق می دهیم و هر جلسه سکانس یه سکانس بررسی می شود.

نشان گفت: این کارگاه از ساعت ۹ تا ۱۲ ظهر در روزهای چهارم، پنجم و ششم اسفند ماه در سالن سمعی بصری شماره یک دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار می شود.