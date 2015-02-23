خدمات ارائه شده در روستاها باید موجب افزایش تولیدات شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دواتگری دوشنبه در بهره برداری از طرح آبیاری بارانی شهرستان عجب شیر گفت: مردم روستاها به علت دور افتادن از مرکز شهرستان، باید دارای روحیه مطالبه گری باشند و مسوولان را برای حل مشکلات خود ترغیب کنند که البته در نقطه مقابل، رسیدگی به مشکلات روستاییان وظیفه مسئولان است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید پیگیر جذب اعتبارات شهرستانی و دفاع از حقوق مردم باشند.

وی در ادامه خواستار ساماندهی خدمات روستایی شد و افزود: خدماتی که اکنون در روستاها ارائه می شود باید موجب افزایش تولیدات روستائی شود نه کاهش آن و از این خدمات برای حفظ و توسعه ویژگی ها و تولیدات روستائی استفاده شده و روستاها از خدمات نظام اسلامی در جهت پیشرفت تولیدات روستائی بهره ببرند.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تاثیر اجرای طرح های پایاب سدها در استفاده بهینه از منابع آبی اظهار داشت: بر همین اساس انتظار داریم روند اجرائی پایاب های سد قلعه چای تسریع شود چرا که با اجرای این پایاب ها مشکل آب شهرستان به حداقل می رسد.