  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

دواتگری:

خدمات ارائه شده در روستاها باید موجب افزایش تولیدات شود

خدمات ارائه شده در روستاها باید موجب افزایش تولیدات شود

عجب شیر - نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی بر لزوم ارائه خدمات به روستاها با هدف افزایش تولیدات روستایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دواتگری دوشنبه در بهره برداری از طرح آبیاری بارانی شهرستان عجب شیر گفت: مردم روستاها به علت دور افتادن از مرکز شهرستان، باید دارای روحیه مطالبه گری باشند و مسوولان را برای حل مشکلات خود ترغیب کنند که البته در نقطه مقابل، رسیدگی به مشکلات روستاییان وظیفه مسئولان است و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی باید پیگیر جذب اعتبارات شهرستانی و دفاع از حقوق مردم باشند.

وی در ادامه خواستار ساماندهی خدمات روستایی شد و افزود: خدماتی که اکنون در روستاها ارائه می شود باید موجب افزایش تولیدات روستائی شود نه کاهش آن و از این خدمات برای حفظ و توسعه ویژگی ها و تولیدات روستائی استفاده شده و روستاها از خدمات نظام اسلامی در جهت پیشرفت تولیدات روستائی بهره ببرند.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تاثیر اجرای طرح های پایاب سدها در استفاده بهینه از منابع آبی اظهار داشت: بر همین اساس انتظار داریم روند اجرائی پایاب های سد قلعه چای تسریع شود چرا که با اجرای این پایاب ها مشکل آب شهرستان به حداقل می رسد.

کد مطلب 2504578

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها