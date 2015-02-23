شهردار کرمانشاه تادو ماه آینده معرفی می شود

سالار احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از معرفی شهردار جدید کرمانشاه تا دو ماه آینده خبر داد.

وی با اشاره به تقاضای استعفای پیمان قربانی، شهردار قبلی از چند هفته گذشته، گفت: با توجه به نزدیک بودن نوروز ۹۴ و ضرورت آماده سازی شهر و همچنین تنظیم بودجه سال آتی شهرداری، اعضای شورای شهر تمایل به ماندن شهردار داشتند.

احمدزاده گفت: از زمان تقاضای استعفای شهردار، رایزنیهای زیادی با وی صورت گرفت اما او تمایلی به ماندن در کسوت شهرداری کرمانشاه نداشت.

رئیس شورای شهر کرمانشاه یادآور شد: با توجه به مشکلات و نگرانی‌ های نیروهای شهرداری پس از استعفای قربانی، اعضا باید سریعتر به این مسئله رسیدگی می‌کرد و در نتیجه با استعفای او موافقت شد و هم‌ اکنون علی حیدر کرمی به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب شده تا تصمیم نهایی برای انتصاب شهردار جدید گرفته شود.

وی گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز سرپرست جدید با همان اختیار و قدرت شهردار، شهر را برای نوروز ۹۴ آماده کرده و بودجه سال آینده را نیز در دست تدوین دارد و شورای شهر نیز از وی حمایت می‌ کند.

احمدزاده، تاکید کرد: اعضای شورا پیگیر انتخاب شهردار جدید هستند و بهترین گزینه به عنوان شهردار منصوب می‌ شود.