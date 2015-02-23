  1. استانها
  2. کرمانشاه
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۳۵

احمدزاده در گفتگو با مهر:

شهردار کرمانشاه تادو ماه آینده معرفی می شود

شهردار کرمانشاه تادو ماه آینده معرفی می شود

کرمانشاه- رئیس شورای شهر کرمانشاه با بیان اینکه این شورا تمایل به ماندن قربانی در سمت شهردار داشت، گفت: با توجه به اصرار وی، با استعفا موافقت شد و شهردار جدید تا دو ماه آینده معرفی می‌ شود.

سالار احمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، از معرفی شهردار جدید کرمانشاه تا دو ماه آینده خبر داد.

وی با اشاره به تقاضای استعفای پیمان قربانی، شهردار قبلی از چند هفته گذشته، گفت: با توجه به نزدیک بودن نوروز ۹۴ و ضرورت آماده سازی شهر و همچنین تنظیم بودجه سال آتی شهرداری، اعضای شورای شهر تمایل به ماندن شهردار داشتند.

احمدزاده گفت: از زمان تقاضای استعفای شهردار، رایزنیهای زیادی با وی صورت گرفت اما او تمایلی به ماندن در کسوت شهرداری کرمانشاه نداشت.

رئیس شورای شهر کرمانشاه یادآور شد: با توجه به مشکلات و نگرانی‌ های نیروهای شهرداری پس از استعفای قربانی، اعضا باید سریعتر به این مسئله رسیدگی می‌کرد و در نتیجه با استعفای او موافقت شد و هم‌ اکنون علی حیدر کرمی به عنوان سرپرست شهرداری کرمانشاه منصوب شده تا تصمیم نهایی برای انتصاب شهردار جدید گرفته شود.

وی گفت: با توجه به نزدیکی ایام نوروز سرپرست جدید با همان اختیار و قدرت شهردار، شهر را برای نوروز ۹۴ آماده کرده و بودجه سال آینده را نیز در دست تدوین دارد و شورای شهر نیز از وی حمایت می‌ کند.

احمدزاده، تاکید کرد: اعضای شورا پیگیر انتخاب شهردار جدید هستند و بهترین گزینه به عنوان شهردار منصوب می‌ شود.

کد مطلب 2504581

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها