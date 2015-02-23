«توریسم موسیقی» راه می افتد/ اختصاص تسهیلات ویژه به گردشگران

فریبرز سفردوست مدیرموسسه شکوه موسیقی ایرانیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبرعنوان کرد: توریسم هنری یکی از شاخه های مهم و ارزشمند صنعت تورسیم در دنیاست که می تواند علاوه بر شناسناندن هرچه بهتر اماکن تاریخی و گردشگری کشورمان به مردم دنیا در معرفی موسیقی نواحی و موسیقی اصیل ایرانی نیز نقش بسیار با اهمیتی را ایفا کند از این جهت تصمیم گرفتیم تا با بهره مندی از نظرات کارشناسان حوزه گردشگری و موسیقی طرح «توریسم موسیقی» در ایران را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ارائه دهیم که به نظر می تواند نقطه شروع خوبی در جهت بین المللی کردن موسیقی کشورمان باشد.

وی ادامه داد: در این طرح که فعلا بخشی از آن در استان تهران و تعدادی از شهرستان های شمال کشور اجرایی خواهد شد بنا است طی قرار دادهایی که با موسسات و آژانس های گردشگری منعقد می شود گردشگران داخلی و خارجی با بهره مندی از تسهیلاتی که برای آنها در قالب توریسم موسیقی ارائه خواهد شد علاوه بر بازدید از اماکن گردشگری، استفاده از اقامتگاه های تخفیف دار و مسائلی از این دست از برنامه های زنده موسیقایی ویژه گردشگران با حضور هنرمندان صاحب نام موسیقی نواحی و موسیقی ایرانی در قالب کنسرت نیز استفاده خواهند کرد.

این تهیه کننده آثار موسیقایی بیان کرد: طرحی که ارائه شده می تواند مورد استفاده تمامی موسسات گردشگری تحت نظارت سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تمامی کشور قرار گیرد. ضمن اینکه طی سال های اخیر با وجود اینکه تعدادی از خوانندگان تلاش کردند و غیر از تهران به سایر شهرستان ها نیز برای کنسرت سفرهایی داشته اند اما بسیاری از مخاطبان بودند که نمی توانستند در شهرهای کوچک از حضور این هنرمندان بهره منده شوند. بنابراین چنین طرحی می تواند نقطه شروع خوبی برای حضور خوانندگان و گروه های مطرح در فضاهای تاریخی دارای پیشینیه اجرای کنسرت باشد. در واقع با شکل گیری این فضاست که هم موسیقی ایرانی می تواند بهتر معرفی شود و هم گردشگران بیشتری از تسهیلات گردشگری استفاده کنند.

سفر دوست در بخش دیگری از صحبت های خود با تشکر از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت: خوشبختانه همکاری های بسیار خوبی از سوی آقای رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان انجام گرفته و ما در صدد هستیم با مجوز هایی که در این زمینه صادر شده کار رسمی خود را در این زمینه آغاز کنیم. البته برنامه ریزی ما به شکلی بود که از تعطیلات نوروزی این ماجرا شکل اجرایی به خود بگیرد اما به دلیل برخی از مشکلات سخت افزاری که در این زمینه داشتیم طرح « توریسم موسیقی» بعد از عید با حضور در چند شهر شمالی کشور و اجرای چند برنامه با کیفیت موسیقی نواحی ایران آغاز می شود. البته برنامه هایی نیز برای اجرای خوانندگان و گروه های صاحب نام هم داریم که فعلا در مرحله رایزنی قرار دارد و به محض قطعی شدن ماجرا اعلام نهایی خواهد شد.

وی در پایان تصریح کرد: تمرکز اصلی ما در این مدت عمدتا روی موسیقی نواحی و موسیقی اصیل ایرانی است که اگر بتوانیم در این زمینه موفق عمل کنیم به طور حتم برنامه هایی نیز برای اجرای گروه های موسیقی پاپ خواهیم داشت که این به خودی خود می تواند اتفاق خوبی در عرصه موسیقی کشور باشد.