بانک مرکزی نرخ رسمی ۲۰ ارز را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی نرخ دلار آمریکا را با یک ریال افت ۲۷,۶۶۹ ریال، پوند انگلیس با ۳۳ ریال کاهش ۴۲,۵۶۲ ریال و یورو با ۸ ریال افزایش ۳۱,۴۹۸ریال تعیین کرد.

فرانک سوئیس ۲۹,۳۲۷ریال، کرون سوئد ۳,۳۰۲ ریال، کرون نروژ ۳,۶۷۴ ریال، کرون دانمارک ۴,۲۲۱ ریال، روپیه هند ۴۴۶ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۵۳۳ ریال، دینار کویت ۹۳,۵۹۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷,۲۰۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۲۶۴ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۵۶۸ریال، ریال عمان ۷۱,۸۶۹ ریال، دلار کانادا ۲۲,۰۳۴ ریال و راند آفریقای جنوبی ۲,۳۷۶ ریال قیمت خورد.

قیمت لیر ترکیه ۱۱,۲۵۷ ریال، روبل روسیه ۴۴۴ ریال، ریال قطر ۷,۵۹۷ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۳۸۸ ریال، لیر سوریه ۱۴۷ ریال، دلار استرالیا ۲۱,۶۷۴ ریال، ریال سعودی ۷,۳۷۷ ریال، دینار بحرین ۷۳,۳۶۸ ریال، دلار سنگاپور ۲۰,۳۴۷ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۰۸۷ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۸۱۰ ریال، یکصد درام ارمنستان ۵,۷۷۸ ریال است.

همچنین نرخ دینار لیبی ۲۰,۴۶۳ ریال، یوان چین ۴,۴۲۵ ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۹۵۲ ریال، رینگیت مالزی ۷,۵۹۵ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۴,۹۲۶ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۴,۹۴۱ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۳ریال، منات آذربایجان ۳۵,۲۳۷ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۸۵۸ ریال، سامانی تاجیکستان ۵,۱۰۸ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۳۵۸ ریال اعلام شد.