ورزشکاران موفق الگویی برای جوانان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسم امان الهی امروز دوشنبه ضمن دیدار با وریا غفوری بازیکن ملی پوش سنندجی که به عنوان پدیده تیم ملی در مسابقات جام ملت های آسیا انتخاب شد، اظهار داشت: ورزشکاران موفق بهترین الگو برای جوانان به شمار می رود و امروز خرسندیم که کردستان در رشته ورزشی فوتبال نیز دارای چنین ورزشکار توانمندی است.

وی با بیان اینکه امروز وریا غفوری الگوی ورزشی موفق برای جوانان استان به شمار می رود، عنوان کرد: عملکرد موفق افرادی همچون وریا غفوری می تواند برای سایر جوانان استان ایجاد انگیزه کند و امید است که مسئولان استان بتوانند زمینه های موفقیت استعدادهای بالقوه جوانان استان را به منصه ظهور برسانند.

وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های رسانه ای در راستای معرفی توانمندی های کردستان در تمامی حوزه ها بهره برداری شود، افزود: معرفی توانمندی های ورزشی استان کردستان نیز در دستور کار قرار گرفته است و در همین راستا برنامه های متعددی اجرایی می شود.

وریا غفوری ملی پوش کردستانی از حضور مدیر کل صدا و سیمای استان عنوان کرد: سایر مسئولان استان نیز توجه ویژه به افراد شاخص ورزشی استان داشته و با حمایت این افراد موجبات رشد و تعالی ورزشی استان در سطح ملی را فراهم نمایند.

وی با اشاره به مشکلات ورزش استان کردستان یادآور شد: متاسفانه به دلیل نبود حمایت لازم هم اکنون ورزش استان دچار عقب ماندگی های جدی است و به همین دلیل باید در این بخش شاهد فعالیت های بهتری از سوی مدیران و مسئولان استانی و کشوری باشیم.

بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان از مسولان استان کردستان درخواست کرد با ایجاد باشگاه ورزشی مختص فوتبال و حمایتهای مالی لازم به استعدادهای زیاد استان زمینه های شکوفایی و موفقیت جوانان در عرصه های ملی و بین اللملی آتی استان را فراهم نمایند.

وی در پایان گفت: برنامه ریزی مستمر و افزایش حمایت های از فوتبال کردستان، به نوعی سرمایه گذاری بلند مدت برای استان است و به همین دلیل لازم است که در این بخش شاهد فعالیت های بهتری در کردستان باشیم.