ترویج روحیه شهادت طلبی کشور را مقابل آسیب ها مصون می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری دوشنبه در مراسم بزرگداشت مدافع حرم، شهید ورزشکار عباس عبدالهی، رییس هیئت جودوی شهرستان مرند اظهار داشت: باید فرهنگ شهادت طلبی در جامعه رواج یابد زیرا فرهنگ شهادت طلبی است که اسلام را در دیگر کشورها حفظ می کند و امروزه نیز جوانانی داریم که نه تنها در ایران بلکه در خارج از ایران افتخار آفرینی می کنند.

وی افزود: ورزشکاران همواره یکی از الگوهای عموم مردم بوده و در این خصوص نیز شهید عبداللهی مایه افتخار آذربایجان و سپاه پاسداران و به خصوص ورزشکاران بوده و الگوی خوبی برای تمامی ورزش دوستان است.

امام جمعه تبریز ادامه داد: شهید عباس عبداللهی علاوه بر نشان شهادت سوابق زیادی در پیش برد انقلاب در طول این چند سال داشته است

آیت الله مجتهد شبستری با بیان اینکه ثبات و آرامش ایران اسلامی در سایه ولایت فقیه و خون شهیدان حاصل شده است، گفت: باید به تمامی جوانان بیاموزیم که پاسدار خون شهدا بوده و همانند آن ها در اعتلای نام وطن بکوشند.

وی افزود: فرهنگ شهادت یکی از ارکان و عناصر مهم ایستادگی و مقاومت ملت هوشیار و آگاه ایران اسلامی در برابر تهدیدها و فشارهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی دشمنان بوده که باید این فرهنگ همچنان در کشور اسلامی حاکم باشد.