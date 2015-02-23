۱۱ پارکینگ موقت در بافت پیرامونی حرم رضوی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری ثامن مشهد حمید ضمیری با تشریح اقدامات ترافیکی پیش بینی شده برای ایام استقبال از بهار ۹۴ در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی گفت: به منظور ارایه خدمات مطلوب نسبت به ایجاد ۱۱ پارکینگ موقت در بافت پیرامونی حرم رضوی اقدام شده است.

وی افزود: در این راستا ایجاد ۱۱ پارکینگ به مساحت ۱۷ هزار متر مربع با ظرفیت ۷۰۰ جای پارک خودرو کمک شایانی به ترافیک و تسهیل در ارایه خدمات به شهروندان دارد.

وی رنگ آميزي نرده های ميانی، شن ريزی، تسطيح كف و زیبا سازی فضای پاركينگ های موقت از جمله کارهای پیش بینی شده برای ایام عید نوروز ۹۴ است.

وی ادامه داد: اخذ مجوز تردد برای خودروهای ضروری با توجه به اجرای طرح زوج و فرد، هماهنگی و همكاری با پليس راهور جهت انسداد معابر در ايام ابتداي سال، هماهنگی با سازمان موتوری شهرداری مشهد برای آماده باش جرثقیل جهت استفاده در مواقع لزوم، ایجاد پارکینگ موقت از جمله اقدامات در این راستا است