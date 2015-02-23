  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۴۳

شهردار ثامن:

۱۱ پارکینگ موقت در بافت پیرامونی حرم رضوی راه اندازی می شود

۱۱ پارکینگ موقت در بافت پیرامونی حرم رضوی راه اندازی می شود

مشهد- شهردار منطقه ثامن مشهد از ایجاد ۱۱ پارکینگ موقت در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی به مناسبت سال جدید خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری ثامن مشهد حمید ضمیری با تشریح اقدامات ترافیکی پیش بینی شده برای ایام استقبال از بهار ۹۴ در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی گفت: به منظور ارایه خدمات مطلوب نسبت به ایجاد ۱۱ پارکینگ موقت در بافت پیرامونی حرم رضوی اقدام شده است.

وی افزود: در این راستا ایجاد ۱۱ پارکینگ به مساحت ۱۷ هزار متر مربع با ظرفیت ۷۰۰ جای پارک خودرو کمک شایانی به ترافیک و تسهیل در ارایه خدمات به شهروندان دارد.

وی رنگ آميزي نرده های ميانی، شن ريزی، تسطيح كف و زیبا سازی فضای پاركينگ های موقت از جمله کارهای پیش بینی شده برای ایام عید نوروز ۹۴ است.

وی ادامه داد: اخذ مجوز تردد برای خودروهای ضروری با توجه به اجرای طرح زوج و فرد، هماهنگی و همكاری با پليس راهور جهت انسداد معابر در ايام ابتداي سال، هماهنگی با سازمان موتوری شهرداری مشهد برای آماده باش جرثقیل جهت استفاده در مواقع لزوم، ایجاد پارکینگ موقت  از جمله اقدامات در این راستا است

کد مطلب 2504618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها