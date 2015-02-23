تدوین «جای من را توی اتاق بنداز» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، داستان فیلم کوتاه «جای من را توی اتاق بنداز» درباره خانوادهای است که بعد از فوت یکی از بستگان خود، چند روزی را در یک خانه زندگی میکنند. تصویربرداری «جای من را توی اتاق بنداز» در تهران انجام شده است و پریناز ایزدبار، شادی کرمرودی و محمد صادقی از جمله بازیگران این فیلم کوتاه هستند.
امیر تودهروستا تاکنون فیلمهای کوتاه داستانی «پات»، «رادیولوژی یک پرتره» و «سیاه و سفید» را در کارنامه کارگردانی خود به ثبت رسانده است.
عوامل تولید فیلم کوتاه «جای من را در اتاق بنداز» عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: امیر تودهروستا، تصویربردار: مرتضی هدایی، طراح صحنه و لباس: لیلا نقدیپری، صدابردار: ارسلان کیانارثی، مدیر تولید: جمشید ابراهیمکرمانی، کیوان احمدزاده، تدوین: میثم صمدی، تهیه شده در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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