اولین کارگاه تفکیک زباله در روستای دهستان ملاسرای شفت برگزار شد

علی فرهی تکرمی با اعلام خبر فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای هرچه بهتر طرح تفکیک زباله از مبدا، دهیاران موظف هستند تا با محیط زیست همکاری کنند.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی منطقه شفت و روستاهای اطراف، بیان کرد: جمع آوری و تفکیک زباله باید به شکل صحیح و اصولی در این مناطق انجام شود.

این مسئول افزود: مردم روستا باید محیط زیست را از آن خود دانسته و ما را در حفظ و حراست از آن یاری کنند.

فرهی با اشاره به قول همکاری مردم با مسئولان حفاظت از محیط زیست در راستای اجرای بهتر تفکیک زباله بیان کرد: در این کارگاه آموزشی با حضور یک کارشناس ارشد محیط زیست، نحوه تفکیک زباله از مبدا بصورت مستقیم برای حاضرین توضیح داده شد تا هیچ نقطه ابهامی در اجرای این طرح وجود نداشته باشد.

گفتنی است؛ دهستان ملاسرا در شمال غربی شهرستان شفت واقع است. این دهستان دارای هفده روستا و سی و چهار هزار نفر جمعیت است که ماهیانه ۶۰ تن زباله توسط دهیاران این دهستان جمع آوری می شود.