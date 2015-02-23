  1. استانها
  2. گیلان
۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۶

فرهی خبر داد:

اولین کارگاه تفکیک زباله در روستای دهستان ملاسرای شفت برگزار شد

اولین کارگاه تفکیک زباله در روستای دهستان ملاسرای شفت برگزار شد

شفت - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شفت گفت: اولین کارگاه آموزشی تفکیک از مبدا زباله های روستای دهستان ملاسرای شهرستان شفت در مسجد فاطمیه این روستا برگزارشد.

علی فرهی تکرمی با اعلام خبر فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای هرچه بهتر طرح تفکیک زباله از مبدا، دهیاران موظف هستند تا با محیط زیست همکاری کنند.

 وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی منطقه شفت و روستاهای اطراف، بیان کرد: جمع آوری و تفکیک زباله باید به شکل صحیح و اصولی در این مناطق انجام شود.

این مسئول افزود: مردم روستا باید محیط زیست را از آن خود دانسته و ما را در حفظ و حراست از آن یاری کنند.

فرهی با اشاره به قول همکاری مردم با مسئولان حفاظت از محیط زیست در راستای اجرای بهتر تفکیک زباله بیان کرد: در این کارگاه آموزشی با حضور یک کارشناس ارشد محیط زیست، نحوه تفکیک زباله از مبدا بصورت مستقیم برای حاضرین توضیح داده شد تا هیچ نقطه ابهامی در اجرای این طرح وجود نداشته باشد.

گفتنی است؛ دهستان ملاسرا در شمال غربی شهرستان شفت واقع است. این دهستان دارای هفده روستا و  سی و چهار هزار نفر جمعیت است که ماهیانه ۶۰ تن زباله توسط دهیاران این دهستان جمع آوری می شود.

 

کد مطلب 2504638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه