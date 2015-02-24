به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، صبح امروز سه شنبه ۵ اسفندماه در نشست خبری آزمون طرح ملی حافظان قرآن کریم و طرح دست های مهربانی با بیان اینکه یکی از وظایف سازمان اوقاف اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان است، اظهارداشت: تمام فعالیت های اقتصادی، عمرانی، حقوقی و ثبتی سازمان اوقاف در راستای آن است که واقفان خیراندیش بدانند که نیات آنان در موقوفات به طور صحیح و امینانه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه بدین منظور برای شفاف سازی خدمات وقف و آگاه سازی مردم از آثار و برکات این سنت حسنه، طرح مهندسی کردن اجرای نیات واقفان طراحی شد، تصریح کرد: در راستای این طرح، ویزه برنامه هایی با موضوعات و عناوین مختلف برای اجرای امینانه نیات واقفان پیش بینی شده که از ابتدای سال اجرای آنها آغاز شده است که یکی از آنها طرح پیوند آسمانی همزمان با سالروز ازدواج حضرت علی(ع) و حضرت زهرا(س) با هدف کمک به ازدواج جوانان و تهیه جهیزیه برای دختران نیازمند برگزار شد.

حجت الاسلام شرفخانی اضافه کرد: یکی دیگر از طرح ها، زائران حرم رضوی بود که تعداد قابل توجهی از افرادی که به زیارت امام هشتم(ع) نایل نشده بودند بر اساس نیات واقفان به مشهد اعزام شدند و طرح دیگر نیز زائران حرم حسینی بود که در این طرح زائران بار اولی ، عازم عتبات عالیات شدند.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به اجرای طرح های مهر تحصیلی و مهر تندرستی افزود: در طرح مهر تحصیلی، نیات موقوفاتی در خصوص کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان، دانشجویان و طلاب در اول مهرماه اجرایی می شود و در طرح مهر تندرستی نیز نیات موقوفاتی با موضوعات دارو و درمان و خدمات بهداشتی اجرایی می شود.

۷ تا ۱۴ اسفندماه زمان اجرای طرح دستهای مهربانی

وی با اشاره به اینکه طرح دستهای مهربانی با هدف اجرای صحیح و امینانه نیات موقوفات مرتبط با کمک به ایتام، نیازمندان، خانواده های بی بضاعت و همچنین تهیه پوشاک و ارزاق غذایی و لوازم ضروری زندگی برای نیازمندان اجرایی می شود، تصریح کرد: این طرح در ۲۷ استان کشور که دارای موقوفاتی با چنین نیت هایی هستند از ۷ تا ۱۴ اسفندماه اجرایی می شود و در روز ۱۴ اسفند همزمان با روز نیکوکاری نیز برنامه ای نمادین در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام شرفخانی ادامه داد: هدف دیگر اجرای طرح دستهای مهربانی شفاف سازی عملکرد و همچنین ترغیب و تشویق مردم و نیکوکاران برای ثبت وقف های جدید با این موضوعات است، زیرا امروزه ایتام و نیازمندان دیگری وجود دارند که براساس تعالیم و تاکیدات دین اسلام مبنی بر کمک به فقرا و نیازمندان، باید به آنها کمک رسانی شود.

استانهای ایلام ، بوشهر ، کهکیلویه و بویراحمد و یزد موقوفه برای نیازمندان ندارند

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: طرح دستهای مهربانی در سراسر کشور به غیر از استانهای ایلام ، بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد و یزد اجرایی می شود، زیرا در این استانها موقوفه ای با این نیت وجود ندارد، البته در این استانها برنامه ای نمادین برگزار می شود تا به خیران و مردم اطلاع رسانی شود تا در جهت وقف های مرتبط تلاش کنند.

تهران، خراسان رضوی و خوزستان صدر نشین موقوفات دست های مهربانی

وی ادامه داد: استان های تهران، خراسان رضوی و خوزستان بیشترین درآمد موقوفات مرتبط با کمک به نیازمندان، مستمندان و ایتام را دارند که در طرح دستهای مهربانی اجرایی می شود.

نیات ۳۶۴۹ موقوفه در طرح دستهای مهربانی اجرایی می شود

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه نیات موقوفات دارای درآمد در این طرح اجرایی می شود، گفت: در مجموع ۲۶۳ موقوفه در کشور با نیت خرید لباس، کفش، لوازم ضروری، کمک به ایتام ، خانواده های بی سرپرست و ایجاد پرورشگاه برای ایتام وجود دارد و همچنینی ۳۳۸۶ موقوفه نیز با نیت کمک به اعانات ، فقرا و مستمندان وجود دارد که شامل نیاتی چون کمک به سادات فقیر، کمک به فقرا و مساکین، تهیه سبدکالا، پوشاک و ارزاق است که در مجموع نیات ۳۶۴۹ موقوفه دارای درآمد در طرح دستهای مهربانی اجرایی می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: در کشور موقوفاتی با این نیات نیز وجود دارد که بدلایل گوناگونی اعم از خشکسالی و ... هم اکنون فاقد درآمد هستند.

وی با اشاره به اینکه از محل اجرای نیات این موقوفات به ۱۱ پرورشگاه تحت پوشش سازمان اوقاف در استانهای تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان، مازندران و همدان خدمت رسانی می شود، افزود: در این طرح تهیه سبد کالای ارزاق شامل برنج، مرغ، گوشت و ... ، تهیه لباس، پوشاک و کفش، تهیه بن کارت و حواله خرید کالا و ارائه کارت هدیه با درج نام موقوفه که نیت کمک نقدی دارند، به نیازمندان کمک رسانی می شود.

خدمت رسانی به بیش از ۳۰ هزار نیازمند

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه در این طرح برنامه ریزی شده تا به ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر از ایتام خدمت رسانی شود، گفت: همچنین پیش بینی شده تا به ۱۳ هزار و ۶۵۰ نفر از نیازمندان نیز خدمت رسانی شود که در مجموع به بیش از ۳۰ هزار نفر خدمت رسانی خواهد شد.

خدمت رسانی به ۱۰ هزار خانوار نیازمند

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد : در این طرح به ۵ هزار و ۷۵۹ خانوار از ایتام و ۴ هزار و ۵۵۰ خانوار نیازمند خدمت رسانی خواد شد که در مجموع این رقم به بیش از ۱۰ هزار خانوار می رسد.

ارائه خدماتی به میزان حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به نیازمندان

حجت الاسلام شرفخانی اضفه کرد: در این طرح بصورت متوسط خدماتی به میزان حداقل ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تومان به نیازمندان بصورت متفاوت بر اساس نیات واقفان ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه وقف انفاقی بی منت است ، افزود : سازمان اوقاف شرعا وظیفه اجرا نیات واقفان و هزینه کرد آنها را دارد و در این امر هیچ منتی به دیگران نیست که بر این اساس حفظ کرامت بهره مندان این خدمات بطور ویژه مدنظر است و بدین منظور ستادهایی در کشور تشکیل شده تا بصورت محرمانه این کمک ها را به نیازمندان ارائه کنند.

نیات جالب موقوفات

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه این ستادها با حضور هیات امنا امامزادگان، ائمه جماعات و ... تشکیل شده است، افزود: در میان این موقوفات نیات بسیار جالبی اعم از کمک به ایتام مسیحی، تهیه غذای ایتام، تهیه میوه و شیرنی برای نیازمندان، تهیه سوخت زمستان نیازمندان که امروزه در قالب قبوض گاز است، تهیه آب نیازمندان و استحمام برای آنها دیده می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه در پایان با اشاره به برنامه ای این سازمان برای احیای موقوفات فاقد درآمد خاطرنشان کرد: معاونت بهره وری اقتصادی سازمان با همین نگاه راه اندازی شده و بصورت جدی با پیگیری GIS موقوفات، ظرفیت های سرمایه گذاری آنان را شناسایی می کند و همچنین با راه اندازی سامانه جامع مدیریت موقوفات و بقاع متبرکه اماکن مشاهده اطلاعات موقوفات و نیات آنان و نظارت دقیق تر فراهم شده است.