عرضه دو نوع شامپوی تقلبی/ جعل برندهای جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اکبر جعفریاری گفت: این شامپوها با برندهای (CLEAR) و (PANTENE) که هر دو دارای برچسب تقلبی با شماره (2370818058924515) هستند، دارای محتویات غیر بهداشتی بوده و به هیچ وجه مورد تایید وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیستند.

وی در ادامه افزود: از مصرف کنندگان تقاضا داریم که در هنگام خرید حتما به اصل بودن کالا از طریق کنترل برچسب اصالت اطمینان پیدا کنند و در صورت مشاهده هرگونه کالای تقلبی در بازار حتما موارد را به سازمان غذا و دارو اطلاع دهند.

بازرس ویژه سازمان غذا و دارو گفت: با متخلفان کالاهای تقلبی و هرگونه تخلف جزئی برخوردهای قانونی خواهد شد و پرونده آنها به دستگاه های ارسال و معرفی می شوند.

وی در پایان افزود: فروشندگان این نوع کالاها بایستی آنها را به شرکت های توزیع و پخش مرجوع نمایند.