به گزارش خبرنگار مهر، امیر کیومرث شرفی ظهر امروز دوشنبه در همایش سیاسی فرماندهان و مسئولان یگان های قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان که در تالار گلستان برگزار شد، گفت: یکی از دلایل ظهور گروه‌های تروریستی و تکفیری در سوریه و به دنبال آن در عراق، حفظ توازن قوا و جلوگیری از ظهور یک قدرت منطقه‌ای چالشگر در غرب آسیاست که در اسناد استراتژی ملی آمریکا مورد توجه ویژه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در غرب آسیا باعث شده که این منطقه در کانون سیاست‌های فرامنطقه‌ای آمریکا قرار گیرد، عنوان کرد: نفت به مانند خون برای اقتصاد آمریکاست و وابستگی اقتصاد این کشور به نفت، روزبه‌ روز در حال گسترش است.

وی اظهارداشت: با ایجاد تحولات انقلابی و بیداری اسلامی در منطقه‌ی غرب آسیا و تحولات سوریه، آمریکا در ابتدا موضع منفعلانه در پیش گرفت، اما به مرور زمان، به مداخله در تحولات سیاسی کشورهای منطقه پرداخت.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان با اشاره به اینکه سوریه از جمله کشورهای مهمی بود که دچار تحولات سیاسی شد، ادامه داد: سوریه چون در خط مقدم محور مقاومت قرار دارد، آمریکا به مداخله در آن پرداخت تا با تغییر دولت اسد، دولتی متحد و طرفدار آمریکا به وجود آورد.

امیر شرفی یکی از سیاست‌هایی که آمریکا در سوریه اعمال کرد را حمایت از گروه‌های تروریستی معارض با رژیم اسد ذکر کرد و افزود: آمریکا در کنار دیگر کشورهای غربی و متحدین عربی خود در منطقه، به جنگ داخلی در سوریه دامن زد.

وی با تاکید براینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران بیدار ، آگاه و دارای بصیرت است ،عنوان کرد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ولایتمداری و آموزه های اعتقادی و دینی همواره آماده دفاع از کیان ایران اسلامی و مقابله با دشمن هستند.

وی اظهارداشت: ترویج جنگ مذهبی بین شیعه و سنی، پیگیری پروژه‌ی اسلام‌هراسی، تضعیف دولت‌های مخالف نظام سلطه و تبدیل آن‌ها به دولت حامی غرب و تأمین امنیت صدور انرژی از جمله اهدافی است که آمریکا در چارچوب سیاست‌های حمایتی خود از گروه‌های تکفیری و بعثی مثل داعش پیگیری می‌ کند.

فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ پیاده کردستان افزود: تأمین امنیت اسرائیل و به حاشیه رفتن مخالفت اعراب با آن، تضعیف جبهه‌ مقاومت، به خطر انداختن مرزهای امنیتی ایران و حضور نظامی و مستقیم در منطقه هم از دیگر اهداف آمریکا در چارچوب سیاست های حمایتی از داعش است.

امیر شرفی بیان کرد: در نتیجه، ظهور گروه‌های تروریستی و تکفیری در سوریه و به دنبال آن در عراق، نتیجه‌ی سیاست‌های استعماری آمریکا و متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای آن در غرب آسیاست تا از طریق آن، آرامش منطقه را به هم بریزند و با ایجاد هرج‌ومرج سیاست‌های استعماری خود را پیش ببرند.