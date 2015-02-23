نامه رهبری زمینه پذیرش اسلام را در قلوب جوانان اروپایی فراهم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی حجت‌الاسلام سید محمود مرویان حسینی در خصوص پیام رهبری به جوانان اروپایی و آمریکای شمالی اظهار کرد: پیام رهبری به غرب فرصت شناسی ایشان را نشان می دهد که سعی کردند در فضای رسانه ای که به واسطه رفتارهای خشن و اسلام گریزانه جریان های منفور و افراطی مانند داعش ایجاد شده بود تا افراطیان را به‌عنوان منابع اصلی اسلام نمایان کنند اسلام ناب را به جوانان معرفی کنند.

مرویان حسینی افزود: همانطوری که در ماجرای یازدهم سپتامبر فضای اجتماعی بزرگی در غرب علیه اسلام ایجاد شد و سیاستمداران نظام سلطه سعی کردند تا پروژه اسلام هراسی را در یک سطح گسترده دنبال کنند اما خیل عظیمی از جوانان غربی به دین اسلام گرویدند.

عضو شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی ادامه داد: همچنین در سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵ چاپ و نشر قرآن کریم در آلمان ۴۰ برابر گسترش پیدا کرد، ساخت و استقبال مساجد در اسپانیا ۱۰ برابر شد و جمعیت مسلمانان فرانسه از یک اقلیت محدود به سمت یک اقلیت مقتدر حرکت کرد.

مرویان حسینی خاطر نشان کرد: این جریان اسلامی مبتنی بر اندیشه است و هر چه بیشتر رفتارهای توهین آمیز امپراطوری های رسانه ای کاذب بخواهند به ارزش های مسلمانان توهین کنند جوانان بیشتری مجذوب می شوند و اسلام با استقبال بیشتری مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به تنظیم هوشمندانه نامه رهبری و آگاه سازی جوانان غربی تصریح کرد: نامه ایشان زمینه را برای پذیرش هرچه بیشتر اسلام در قلوب جوانان اروپا و آمریکایی شمالی تسهیل کرد و آنان را به سمت اصل اسلام سوق می دهد.