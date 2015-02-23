هلاکت سه داعشی پیش از رسیدن به استان بابل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، نیروهای امنیتی عراق امروز توانستند سه تروریست باند داعش را که برای نفوذ به جرف النصر در استان بابل تلاش می کردند، به هلاکت برسانند.

یک منبع امنیتی در این زمینه گفت نیروهای امنیتی صبح امروز سه داعشی را که قصد داشتند از عامریه فلوجه در استان الانبار به سمت ناحیه جرف النصر در استان بابل نفوذ کنند، به هلاکت رساندند.

وی افزود نیروهای امنیتی و نیروهای داوطلب مردمی این منطقه را به طور کامل در کنترل خود دارند.

خاطر نشان می شود سالم المسلماوی از نمایندگان فراکسیون المواطن تاکید کرده بود استان بابل از وجود تروریسم عاری است و استان امروز چتر ثبات به شمار می رود.

نیروهای امنیتی عراق به حمایت نیروهای داوطلب مردمی تا کنون پیروزیهای بزرگی در برابر تروریستها در استانهای بابل، صلاح الدین، دیالی و دیگر استانها به دست آورده اند به طوری که برخی مناطق از لوث داعش پاکسازی شد که شاید یکی از درخشان ترین پیروزیها، آزادسازی منطقه جرف النصر از اشغال داعش باشد.