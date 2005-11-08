" ترجمه " در عرصه رقابت كتاب و ادبيات همچنان تك تازي مي كند

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، كتاب " اسطوره سوپرمن " اثر : اومبرتواكو با ترجمه : خجسته كيهان كه توسط نشر ققنوس منتشر شده است ، از جمله تازه ترين كتابهاي منتشر شده در اين زمينه است .

اومبرتواكو را پيش تربه خاطررمان هايش - ازجمله نام گل سرخ وآونگ فوكو- ومقالاتي كه درروزنامه هاي پرخواننده ايتاليا مانند كوريه دلاسرا مي نويسد مي شناسيم . اوآثاري درنقد هنري ، ادبي واجتماعي - سياسي دارد.

اكوبه مقولاتي همچون فرهنگ عامه ونبرد ميان اين فرهنگ با فرهنگ نخبه گرا علاقه داشته وتوجه خاصي درآثارش به آن نشان داده است . اودرنوشته هاي متعدد خود همراه با تحليل اين نبرد ، آثارعامه پسند را ازديدگاهي تازه رمزگشايي مي كند . ازديگرپديده هايي كه نظيراين فيلسوف وكارشناس سده هاي ميانه اروپا را جلب كرده ماجراهاي سوپرمن است كه ابتدا دركتاب هاي مصوروسپس درسينما مطرح شده است اودركتابي با عنوان " ازسوپرمن تا ابرمرد" تحليل تازه اي ازپديده سوپرمن ومحبوبيت آن به دست مي دهد .

به گزارش مهر ، دركتاب اسطوره سوپرمن مترجم مقاله بلندي به همين نام را ازاين مجموعه انتخاب كرده است . اومبرتواكو با پرهيزازگرويدن به نظريه پردازي هاي رايج زمانه همواره واقعيت پديده ها را مدنظرداشته وبه دنبال يافتن راه هايي براي تحليل نشانه هاي فرهنگي ، هنري ، ادبي واجتماعي بوده ودركتاب ها ومقاله هاي گوناگون به رمزگشايي ازآن پرداخته است. " اسطوره سوپرمن " دراندازه واقعي ودر159 صفحه وبا قيمت 1500تومان راهي بازاركتاب شده است .

دومين كتاب منتشره ، " مي دانم كه هيچ نمي دانم " اثر : كارل پوپر است كه با ترجمه : پرويزدستمالچي راهي بازار كتاب و ادبيات شده است .

كارل رايموند پوپررا اگربزرگ ترين فيلسوف قرن 20ندانيم ، بي شك يكي ازبزرگ ترين هاست. اونزديك به يك قرن زندگي كرد وانديشه هايش تحت تاثيرحوادث اين دوران بود . پوپرپيرو فيلسوف دوران روشنگري ، ايمانوئل كانت ، وازمدافعان بي چون وچراي انديشه هاي ليبرال وجامعه بازبه معناي جامعه كثرت گراست. اوپايه گذارمكتب " خردگرايي انتقادي " وازمخالفان سرسخت تام گرايي سياسي، ازافلاطون تا ماركس وپيرو خستگي ناپذيردموكراسي پارلماني ليبرال است.

اين كتاب مجموعه مصاحبه هايي است كه روزنامه آلماني زبان " دي ولت " درسال 1987 و1990 با پوپرانجام داده است .دراين مجموعه اوازنقش فرويد ، وظيفه روشنفكران ، روش ونظريه شناخت ، آزمون وخطا وديگرمباحثي درباب فلسفه ، سياست وفيزيك سخن مي راند . كتاب " مي دانم كه هيچ نمي دانم " در152 صفحه ودراندازه رقعي با قيمت 1500تومان راهي بازاركتاب شده است.



به گزارش مهر ، كتاب خانه آرزوها از : پولين گج با ترجمه بهاره ح . جواهري نيز از چاپ بيرون آمد .

" خانه آرزوها " رماني مهيج وخواندني اززندگي رامسس سوم فرعون مصراست . درحدود 12قرن قبل ازميلاد مسيح دومين پادشاه سلسله بيستم فراعنه وآخرين فرمانرواي بزرگ " امپراتوري جديد " پيكارهاي متعددي عليه " مردم دريا " انجام داده وطرح هاي عمراني عظيمي ازجمله طرح " مدينه - هابو " را راه اندازي كرده است . دراين زمان " طو" دختركي روستايي با چشمان آبي ، روياي افق هاي ديگروسواحلي ديگررا - بجزآن قسمت ازنيل كه روي آن متولد شده است - درسرمي پروراند .



اين گزارش حاكي است وي ناراضي ازسرنوشتي كه ازپيش برايش درنظرگرفته شده است . به كمك برادرش - كاتب آينده پرستشگاه محلي - وپنهان ازنگاه پدرومادرش ، خواندن ونوشتن مي آموزد وبا شوروشوق بسيارگوشه كوچكي ازعلم پزشكي را ازمادرش كه قابله روستايشان بوده فرا مي گيرد . درست لحظه اي كه يكبارديگرازآينده اش دلسرد ونوميد مي شود ، مردي مرموزبه رنگ پريدگي ماه وسراپا سفيد پوش سواربرزورقي مجلل وبا شكوه ظاهرمي شود .... اين مرد عجيب كه غيبگوي بزرگ سرزمين وپزشك مخصوص فرعون است، " طو" را همراه خود به پايتخت مي برد واورا دستيارخويش مي كند و..

" پولين گج " نويسنده كانادايي با نوشتن كتاب هاي " فرزندان خورشيد " ، " آرامگاه ساكارا" وبخصوص ، " بانوي نيل " شهرتي جهاني پيدا كرده است . " خانه آرزوها " خواننده را از روستايي خشك ودورافتاده واقع درجنوب مصربه پايتخت ودربار فرعون مي برد واورا با رويدادهاي شگفتي آشنا مي كند . اين كتاب در592 صفحه وبا قيمت 6700 تومان به بازاركتاب عرضه كرده است .

خانه اوهام به قلم : پولين گج با ترجمه بهاره ح .جواهري از ديگر كتابهاي منتشر شده توسط نشر ققنوس است .

به گزارش مهر ، در جايي از كتاب آمده است : نمي توانستم اورا ببخشم . انگشتانم مشت شدند وبعد متوجه شدم كه درواقع ازپدرواقعي ام ناراحت بوده ام . خود فرعون بزرگ من كودك سلطنتي بودم . توطئه چينان ناكام بارديگرگردهم آمدند . طو، زن زيبا وتبعيد شده فرعون ، بارديگردرآستانه خطرآفريني است اما اين بارياري رساني قدرتمند دارد . كامن جوان كه به طرزي غريب نسبت به اين زن تبعيدي احساس نزديكي مي كند ، برآن است تا ياورش باشد . شعله هاي عشقي فراموش شده بار ديگرزبانه مي كشد ورازهاي پنهان يكي پس ازديگري آشكارمي شود .

" خانه اوهام " در 471 صفحه وبا قيمت 5300 تومان راهي بازارنشرشد .

ماكس وبر، اثر : فرانك پاركين با ترجمه : مترجم : شهنازمسمي پرست نيز منتشر شد . به گزارش مهر ، ماكس وبريكي ازمهمترين نظريه پردازان كلاسيك درجامعه شناسي است.فرانك پاركين دراين كتاب وبررا به طورمختصردرچهارمولفه اصلي ودرچهارفصل بررسي ونقد مي كند : روش شناسي ، عينيت وبي طرفي اخلاقي وتبيين تاريخي ، كتاب ماكس وبردراندازه رقعي با قيمت 1700تومان به بازاركتاب عرضه شد .



كتاب " جايگاه انسان درانديشه كانت " اثر : منوچهرصانعي دره بيدي نيز از كتابهاي جديدالانتشارققنوس است .

به گزارش مهر ، انسان درانديشه كانت موجودي است آگاه ، آزاد ومقتدر، واين صفات سه گانه نه فقط درآراي كانت بلكه درسنت غربي عموما بين انسان والوهيت مشترك است . به اين مناسبت ، ازديدگاه كانت درقالب سنت غربي ، انسان ذاتا موجودي است الهي . تمايزانسانيت ازالوهيت دراين سنت تمايزي اعتباري وغيرواقعي است . مقام الوهيت دروجود انسان به حاكميت اوبه صورت فردي درقالب دموكراسي منتهي مي شود ودموكراسي به عنوان تنها صورت ممكن حكومت الهي ترسيم مي گردد .

ققنوس كتاب جايگاه انسان درانديشه كانت نوشته دكترمنوچهرصانعي را در151 صفحه وبا قيمت 1500راهي بازاركتاب كرد .

آمريكا ، اثر : ژان بودريار با ترجمه عرفان ثابتي هم منتشر شد .

اين گزارش حاكي است " ژان بوديار" دراين كتاب ازمنظري خاص به مظاهرگوناگون سرزمين وفرهنگ آمريكا مي نگرد وحاصل مشاهدات وتاملات خود را درقالي بديع وخاص عرضه مي دارد . اوازجمله فيلسوفاني به شمارمي آيد كه درحيطه آنچه پست مدرنيسم مي خوانند آثارمشهوري نوشته وازنمايندگان اصلي اين جنبش فكري به شمارمي رود .نمايي ازحركت آرام دريك بزرگراه ، پخش آهنگ هاي موفق روزازراديو ضبط كرايسلر، موج گرما ، عكس ها وتصاويركلي كافي نيستند . با وجود اين دراين جا ، درآمريكا ، ميان تجرد روزافزون جهاني هسته اي ونوعي سرزندگي بي حد ومرز، غريزي وابتدايي تضايد شديدي وجود دارد ، سرزندگي اي كه نه ناشي ازريشه داشتن بلكه برخاستن ازبي ريشگي است، " آمريكا " با فضاي خالي اش ، با پيشرفت تكنولوژي اش ، با لاف وگزافي كه درباره وجدان خويش مي زند ، حتي درفضاهايي كه براي شبيه سازي به وجود مي آورد ، تنها جامعه " بدوي باقي مانده " است .

اين كتاب در160صفحه وبا قيمت 1500تومان به بازاركتاب عرضه شد .

اشارت هاي پست مدرنيته ، اثر : زيگمونت باومن با ترجمه حسن چاوشيان ، از مقوله پست مدرن سخن مي گويد .

پست مدرنيته براي افراد بسيارمتفاوت معناهاي بسيارمتفاوتي دارد. ممكن است پست مدرنيته به معناي ساختماني باشد كه با نخوت وغرور" نظم وترتيب ها " يي را به رخ مي كشد كه نشان مي دهند چه چيزي يا چه چيزي تناسب داردوازچه چيزي بايد پرهيزكرد تا منطق كاركردي آهن وشيشه وسيمان مراعات شود يا شايد به معناي اثري تخيلي باشد كه تفاوت هاي ميان نقاشي ومجسمه سازي ، سبك ها ونوع ها ، گالري وخيابان ، يا حتي تفاوت هاي ميان هنروهرچيزديگري را زيرپا مي گذارد .



به گزارش مهر ، پست مدرنيته به معناي زندگاني اي است كه ظاهرا بسيارشبيه سريال هاي تلويزيوني است ، يا نمايش مستندي كه وقعي به دلمشغولي هاي شما درباره جدا ساختن تخيل از" رخدادهاي واقعي " نمي گذارد . همچنين به معناي مجوزي براي انجام دادن هركاري است كه شايد من وشما سوداي آن را داشته باشيم وتوصيه اي است به چندان جدي نگرفتن هركاري كه ازما يا شما سرمي زند .

اشارت هاي پست مدرنيته در382صفحه وبا قيمت 3500تومان منتشرگرديد.

كتاب : درباب داستان اثر : ريچارد كرني با ترجمه سهيل سمي هم آمد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، داستان گفتن براي انسان كاري اساسي چون خوردن است .درواقع ، حتي اساسي ترنيزهست . چون غذا فقط ما را زنده نگه مي دارد ، اما داستان به زندگيمان ارزش مي بخشد . هرزندگي اي درپي يافتن يك راوي است . همه ما خواهي نخواهي درپي آن هستيم كه دردل نقاق روزمره اي كه درپيرامون خويش مي يابيم ، نوعي وفاق ايجاد كنيم . لذا نيازبه داستان درفرهنگ معاصر، ما شديد شده ، وازآغاززمان همواره اين نيازبخشي لاينفك ازجامعه معنادارمحسوب مي شده است . درواقع سابقه داستان گويي همان گونه كه محققاني چون "كلوگ " و" شولز" ثابت كرده اند به يك ميليون سال پيش برمي گردد.

كتاب " درباب داستان " خاستگاه داستان ، تاريخ داستان واسطوره هاي پيدايش روم ، وروايت ها وموضوعاتي كه درزمينه داستان وپيدايش داستان نويسي را براي مخاطب جايگاه خاصي پيدا مي كند ، مورد ارزيابي وتفحص قرارداده است . اين كتاب در224 صفحه وبا قيمت 2200تومان بازاركتاب شد .