ترویج فرهنگ مطالعه در استان گیلان نیازمند تلاش همگانی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، امیر محمد پور در مراسم اهدای احكام شورای فرماندهی پايگاه سردارشهيدحسين املاكی(بسيج كتابداران گيلان) گفت: تفکر بسیجی هرجا وارد عرصه های سازندگی شود نتایج مثبت آن برای آحاد مردم ملموس و نمایان است.

وی بسیج را شجره طیبه و میراث ماندگار امام راحل عنوان کرد و با بیان اینکه امروز بسیج در همه عرصه های کشور حضوری فعال دارد افزود:ترویج فرهنگ مطالعه در استان گیلان نیازمند حرکتی جهادی نظیر آنچه در بسج اتفاق می افتد بوده و تاسیس پایگاه بسیج کتابداران استان اقدامی در این راستا است.

محمدپور ابراز امیدواری کرد تا با تلاش مضاعف در حوزه فرهنگی استان و همکاری دستگاههای فرهنگی، مشکلات در این حوزه بزودی مرتفع شود.

در این مراسم همچنین معاون اجرایی سپاه قدس گیلان ضمن بیان اینکه پشتوانه انقلاب اسلامی ایران جوانان پرشوری هستند که تفکری برگرفته از تفکر بسج دارند گفت: یکی از نشانه های موفقیت و صلابت انقلاب اسلامی ایران با گذشت ۳۶ سال از پیروزی شکوهمند آن تربیت نیروهایی جوانی است که همطراز با این انقلاب و در مسیر پیشرفت ایران اسلامی گام بر می دارند.

عباس بایرامی تربیت نیروهای فعال و زبده در عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور را از مهمترین دستاوردهای بسیج عنوان کرد و افزود : یکی از ماموریتهای مهم بسیج در دوره حاضر توسعه زیرساختهای مربوط به حوزه کتابخوانی در جامعه است.

رئیس سازمان بسيج كارمندان سپاه قدس گيلان نیز در این مراسم پایگاه بسیج کتابداران استان گیلان(پایگاه بسیج شهید املاکی) را از فعالترین مراکز بسیج در استان ارزیابی کرد و با ابراز امیدواری نسبت به موفقیتهایی که در عرصه کتابخانه ها حاصل شده آن را از نتایج تشکیل بسیج در این نهاد فرهنگی دانست.

حسن حبیبی همچنین خدمت در مجموعه فرهنگی کتابخانه های عمومی را فرصتی برای گام نهادن در عرصه مهم فرهنگی برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دانست.

گفتنی است پايگاه سردارشهيدحسين املاكي(بسيج كتابداران گيلان) در سال ۱۳۹۲ تاسیس و شورای فرماندهی این پایگاه تشکیل شد.