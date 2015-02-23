روسیه خواستار امضای توافقنامه امنیتی با افغانستان شد

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «الکساندر مانتیسکی» در دیدار با «محمد محقق» همچنین گفت که مسکو از سال 2010 تاکنون برای بیش از 300 نفر از نیروهای امنیتی افغانستان زمینه آموزش های کوتاه مدت و تحصیلات عالی در روسیه را فراهم کرده است.

سفیر روسیه در کابل اظهار داشت: طبق قراردادی که میان آمریکا و روسیه امضاء شده بود، مسکو 63 فروند بالگرد ام آی 17 را به حکومت افغانستان تحویل داده است.

گفته می شود که حجم مبادلات تجاری میان افغانستان و روسیه در سال گذشته حدود ۹۶۶ میلیون دلار بوده که این میزان، نشان دهنده روابط خوب دو کشور است.