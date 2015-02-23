۱۰ میلیارد تومان برای اجرای شبکه آب کشاورزی سد ایوشان اختصاص یافت

مهرداد غضنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای شبکه های سه و چهار سد ایوشان که برای تامین آب کشاورزی منطقه پیش بینی شده بین ۱۰ تا ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه شرکت آب منطقه ای به هر میزان نسبت به احداث شبکه های یک و دو اقدام کند آمادگی اجرای شبکه های سه و چهار را داریم، بیان داشت: خوشبختانه با برنامه ریزی لازم اقدامات خوب و اساسی در رابطه با اجرای شبکه های آبیاری کشاورزی سد ایوشان صورت گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات اختصاص یافته برای اجرای طرح آبیاری تحت فشار در لرستان اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته امسال بیش از ۳۳ میلیارد تومان برای اجرای این طرح در استان جذب کرده ایم.

غضنفری یادآور شد: این در حالیست که اعتبارات این حوزه طی سال گذشته تنها هشت میلیارد تومان بوده است.

وی با اشاره به اختصاص اعتبار برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در بخش زاغه بیان داشت: در این راستا برای سال آینده در این بخش بیش از سه میلیارد تومان طرح آبیاری تحت فشار در نظر گرفته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: این میزان اعتبار برای اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در سطح ۶۰۰ هکتار از زمینهای کشاورزی بخش زاغه در نظر گرفته شده است.

غضنفری با تاکید بر اینکه ما در بحث اختصاص اعتبارات اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در استان هیچ گونه محدودیتی نداریم افزود: به طور حتم در این زمینه هر طرحی به ما معرفی شود در پرداخت اعتبارات اقدامات لازم صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ هزار تن از تولیدات کشاورزی لرستان مربوط به بخش زاغه است تصریح کرد: همچنین برای اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی نیز در سال ۹۴ بیش از دو میلیارد تومان برای بخش زاغه در نظر گرفته ایم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی افزود: طی امسال نیز به این بخش برای اجرای طرح مکانیزاسیون کشاورزی یک میلیارد و ۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

غضنفری همچنین از اجرای طرح کشتهای گلخانه ای در سطح دو هکتار از اراضی کشاورزی بخش زاغه طی سال ۹۴ خبر داد.