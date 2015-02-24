دستمزدهایمان را پرداخت نمی کنند/ ۶ چک برگشتی برای بازی در ۶ پروژه

بهنوش بختیاری بازیگر سینما و تلویزیون با اشاره به اینکه هنوز نتوانسته است، دستمزد خود را از بسیاری از پروژه هایی که طی یک سال گذشته در آن حضور داشته، دریافت کند به خبرنگار مهر گفت: طی یک سال گذشته در پروژه های مختلفی که در سینما و تلویزیون حضور داشتم، ۶ چک برگشتی از ۶ پروژه دریافت کرده ام، چک هایی که تا امروز نقد نشده و فکر نمی کنم به زودی هم نقد شود.

وی ادامه داد: اینکه در ابتدا بازیگر را سر فیلمبرداری بکشانند و در نهایت دستمزد آنها را پرداخت نکنند کار درستی نیست. البته من تنها فردی نیستم که از این پروژه دستمزد دریافت نکرده ام، بلکه بسیاری از عوامل این پروژه ها نیز با چنین مشکلاتی مواجه هستند.

این بازیگر سینما و تلویزیون تاکید کرد: بعد از بازی در هر پروژه باید ۲ تا ۳ برابر زمان حضور در آن پروژه را در وزارت ارشاد و یا کلانتری ها سپری کنیم تا شاید بتوانیم دستمزد های خود که حقمان است را از صاحبان فیلم دریافت کنیم. آن وقت در چنین شرایطی می گویند چرا فیلم یا سریال کمتر بازی می کنید، سینما که پول نمی دهد و همه سر یکدیگر را کلاه می گذارند، تلویزیون هم که پولی ندارد که پرداخت کند.

بختیاری از میان پروژه هایی که چک های آن برگشت خورده است، به «عصر پاییزی» به کارگردانی اصغر نعیمی و «زندگی شانسی» به کارگردانی عباس خواجه وند اشاه کرد و ادامه داد: مدتی پیش برای شکایت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رفتیم و این وزارت خانه اعلام کرد در صورتی که صاحبان یک فیلم دستمزد عوامل فیلم را پرداخت نکنند، اجازه اکران فیلم را نمی دهند، اما بعد از مدتی دیدیم نه تنها فیلم اکران شد بلکه ما هنوز دستمزدهای خود را دریافت نکردیم.

بازیگر فیلم «پنج ستاره» توضیح داد: در حال حاضر مشغول بازی در سریال «عشق تعطیل نیست» به کارگردانی بیژن بیرنگ هستم که تا امروز ۵ قسمت آن فیلمبرداری شده است، همچنین به زودی فیلم سینمایی «دوربین» به کارگردانی محسن توکلی و با بازی من در سینماها اکران می شود.

بختیاری در پایان گفت: امیدوارم شرایطی فراهم شود تا این کلاهبرداری ها به خصوص در حوزه سینما کم شود تا بازیگران و دیگر عوامل فیلم بتوانند با آرامش بیشتری در فیلم ها بازی کنند.