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۴ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد:

سهام فولاد هرمزگان زمان مناسب در بورس عرضه می شود

سهام فولاد هرمزگان زمان مناسب در بورس عرضه می شود

بندرعباس - رییس هیات مدیره فولاد هرمزگان گفت: سهام فولاد هرمزگان در زمان مناسب در بورس جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد.

بهرام سبحانی در گفتگو باخبرنگار مهر در پاسخ به سوال زمان ورود فولاد هرمزگان به بورس چه زمانی خواهد بود، بیان داشت: فولاد هرمزگان سال گذشته قرار بود وارد بورس شود ولی به دلیل وضعیت نامناسب از حضور در بورس خودداری کردیم.

وی عنوان کرد: ارزش رسالی و ارزی فولاد هرمزگان هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. فولاد یک ارزش است و زمانی وارد بورس خواهد شد که ارزش گذاری واقعی صورت بگیرد. به دلیل افت بازار بورس صلاح به انتظار است.

پیش از این مرتضی آقاجانی بهمن ماه سال ۹۲ از آمادگی عرضه سهام فولاد هرمزگان در بورس خبر داده بود. تغییرات بازار بورس و رکود بازار موجب شد تا فولاد هرمزگان از ورود به بورس منصرف شود.

کد مطلب 2504690

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