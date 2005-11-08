منوچهري درخفا آمد و رفت//معارفه و توديع مدير عامل جديد بانك سپه در پاركينگ

به گزارش خبرنگاراقتصادي "مهر" مراسم فشرده معارفه مديران عامل شش بانك دولتي كشورامروز با اندكي تغييرات همراه بود ودراولين مرحله مراسم توديع ومعارفه مديران عامل بانك هاي صادرات وتجارت به تعويق اقتاد وزمان مشخصي براي آن اعلام نشد.

هرچند علت خاصي براي اين تغييرات از سوي وزارت اقتصاد ودارايي عنوان نشد اما يكي از اعضاي هيئت مديره بانك هاي فوق به خبرنگارمهرگفت« من هم اطلاعي از دليل لغو برنامه ندارم،تنها ديشب به من زنگ زدند وگفتند به دليل برنامه فوق العاده اي كه براي وزير پيش آمده مراسم به روزديگري منتقل مي شود».

به گزارش "مهر" وزارت اقتصاد ودارايي تنها ازعكاسان مطبوعات براي اين مراسم دعوت كرده بود،اما برخي خبرنگاران هم براي رسيدن به پرسش هاي خود دراين برنامه حضورپيدا كردند.

پس از توديع ومعارفه مديرعامل جديد بانك ملي مراسم مشابهي درطبقه پانزدهم ساختمان مركزي بانك ملت با 15 دقيقه تاخير آغازگرديد.

اما برخورد مسئولين حراست بانك ملت وتيم حفاظتي وزير اقتصاد دراين مراسم متفاوت بود وتنها چند دوربين ازصدا وسيما به داخل اين برنامه راه پيدا كردند.

مسولين حراست حتي ازحضورعكاسان نيزجلوگيري كرده وبا برخورد ناشايست درموقع حضور وزير آنها را به پله هاي اضطراري ساختمان منتقل كردند.

البته اين برخورد براي عكاسان وخبرنگاران عجيب نبود چون با توجه به سيستم بسته بانك ملت حتي تعدادي از خبرنگاران چهره مديرعامل قبلي را نمي شناختند ومنوچهري همانطور كه به دور از نگاه مردم ومطبوعات آمد وفعاليت كرد،همانگونه ازبانك ملت خداحافظي كرد.

مراسم توديع ومعارفه مديرعامل بانك سپه نيز با تغييرمكان ناگهاني همراه بود،واين مراسم از ساختمان مركزي بانك سپه واقع در ميدان امام خميني(ره) به يكي از ساختمان هاي اين بانك درميدان آرژانتين منتقل شد.

اين مراسم درمحيط كوچك نمازخانه ساختمان كه درپاركينگ واقع شده بود برگزار گرديد ومسئولين حفاظتي وزير اقتصاد دراين برنامه هم حتي از حضورعكاساني كه با دردسر فراوان خود را به مراسم رسانده بودند جلوگيري كردند.

متاسفانه درباره مكان دقيق برگزاري مراسم توديع ومعارفه مديرعامل جديد بانك كشاورزي نيزاز طرف مسئولين وزارت اقتصاد ودارايي اطلاعي داده نشد وعكاسان ازرفتن به اين برنامه منصرف شدند.