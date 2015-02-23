به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اکبری پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با مسئولان و متولیان اوقاف شهرستان شاهرود در محل اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان اظهار داشت: تصادفاتی که همواره در راه‌ها روی می‌دهد، گذشته از اینکه چه تعداد باشد، به محض اینکه در استان واقع شود، عده زیادی را درگیر خود می‌سازد و باید دید که چه بار مادی و روانی مخربی در جامعه ایجاد می‌کند و چه تاثیری بر جامعه دارد.

وی تصریح کرد: امروز همه باید توجه داشته باشند که این سوانح رانندگی چه میزان هزینه به بار می‌آورد و اگر سرپرست خانواده در حادثه‌ای کشته شود، چه میزان هزینه‌ به دولت تحمیل می‌‌شود و این‌ها از اموری است که ضرورت اجرای طرح‌های خدمات‌رسانی به زائران رضوی را بیشتر می‌کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: فرد متوفی یا شاغل بوده است که دولت باز هم باید حقوق وی را به خانواده‌اش برای مدت‌های زیاد بدون اینکه کاری صورت گرفته باشد، پرداخت کند یا اگر هم بیکار بوده، خانواده‌اش باید زیرپوشش کمیته امداد یا سایر نهادهای حمایتی قرار گیرند و این نیز برای دولت هزینه دارد.

اکبری ادامه داد: در عین حال، باید دید فرزندان متوفیان حوادث رانندگی چه ناهنجاری‌های اجتماعی می‌کشند و به دولت چه باری تحمیل می‌کنند و در تحصیل، تربیت، اخلاق و رفتار آنها چه رخدادهایی واقع می‌شود.

وی اظهار داشت: اگر تصادفی اتفاق بیفتد، باری از ابعاد مختلف به دولت تحمیل می‌شود که باید جلوی آن را گرفت و یکی از راه‌ها در این حوزه، اجرای طرح‌هایی نظیر میقات الرضا (ع) برای کاهش سوانح جاده‌ای است.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: اگر از دانشگاه علوم پزشکی استعلام شود، خواهیم دید که باتوجه به آمار تصادفات و مصدومان جاده‌ای، در 6 استان مجری طرح ملی میقات الرضا (ع) تا چه اندازه به دولت کمک و چه هزینه‌ای از دوش دولت برداشته می‌شود.

اکبری اضافه کرد: اگر آمارهای سال گذشته اخذ شود، خواهیم دید که با فراهم کردن این بستر معنوی چه میزان از این سوانح جلوگیری شده است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود نیز در این نشست در ارتباط با تاثیرات اجرای طرح ملی میقات الرضا (ع) بر توسعه گردشگری مذهبی گفت: اجرای درست این طرح ملی اقتصاد استان سمنان را ارتقا می‌دهد.

سیدمصطفی مجیدی اظهار داشت: یکی از مشکلات فعلی این است که سالانه 25 میلیون نفر زائر از راه‌های استان سمنان عبور می‌کنند ولی متاسفانه در استان توقفی ندارند.

وی با بیان اینکه اگر در این بخش آمارهای دقیق از میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گرفته شود، خواهیم دید که چند درصد از این مسافران و زائران در استان سمنان اسکان می‌یابند، اضافه کرد: رفت و آمد این مسافران هزینه زیادی از لحاظ تامین زیرساخت‌ها به استان سمنان تحمیل می‌کند؛ اما عواید چندانی نصیب این استان نمی‌شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود افزود: امروز از یک بعد، باید دید که این حجم بالای زائران حرم رضوی چه آورده‌ای برای استان سمنان دارد و در راستای جذب هر چه بیشتر زائران در داخل استان تلاش شود و طرح ملی میقات الرضا (ع) می‌کوشد در بخش‌هایی به این هدف دست یابد.

مجیدی افزود: به واسطه این امر و فراهم شدن این بستر مناسب، استقرار بیشتر این زائران در استان سمنان انجام می‌شود و این امر به اقتصاد استان کمک می‌کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: بستری باید در استان سمنان پیش‌بینی شود تا با دید گردشگری مذهبی کاری اساسی صورت گیرد و برای نگه داشتن زائران رضوی بیشتر تلاش شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان شاهرود افزود: امروز از یک بعد، باید دید که این حجم بالای زائران حرم رضوی چه آورده‌ای برای استان سمنان دارد و در راستای جذب هر چه بیشتر زائران در داخل استان تلاش شود و طرح ملی میقات الرضا (ع) می‌کوشد در بخش‌هایی به این هدف دست یابد.

مجیدی افزود: به واسطه این امر و فراهم شدن این بستر مناسب، استقرار بیشتر این زائران در استان سمنان انجام می‌شود و این امر به اقتصاد استان کمک می‌کند.

وی در خاتمه تصریح کرد: بستری باید در استان سمنان پیش‌بینی شود تا با دید گردشگری مذهبی کاری اساسی صورت گیرد و برای نگه داشتن زائران رضوی بیشتر تلاش شود.