۲۳۰ محکوم مالی در البرز چشم انتظار حمایت نیکوکاران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر مقدسی میزان بدهی این افراد را در مجموع ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: در آستانه سال نو، مشارکت خیرین و گذشت شاکیان میتواند به بازگشت زندانیان بدهکار غیربزهکار به آغوش خانوادههای خود کمک کند.
وی از مردم نوعدوست و نیکوکار استان البرز خواست برای آزادی این زندانیان کمکهای نقدی خود را به شماره حساب ۰۱۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۲ ستاد دیه استان نزد بانک ملی شعبه جهانشهرکرج واریز کنند.
مقدسی خاطرنشان کرد: بیشتر بدهیهای مالی این زندانیان شامل بیمه خودرو، مهریه و چکهای بلامحل است.
وی ادامه داد: ستاد دیه استان البرز حدود هفت میلیارد تومان تسهیلات دراختیار دارد که میتواند بخشی از بدهی مددجویان را در قالب این تسهیلات با بهره کم بپردازد.
مدیرعامل ستاد دیه استان البرز ابراز کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲۰ محکوم مالی دراستان البرز با حمایت نیکوکاران و رضایت شاکیان از زندان آزاد شدهاند.
وی میزان بدهی این افراد را ۲۰ میلیارد و ۶۳ میلیون تومان ذکرکرد و افزود: شاکیان پروندهها در مجموع از بیش از هفت میلیارد میلیارد تومان طلب خود گذشت کردند و مابقی توسط خانوادهها و صندوق دیه استان پرداخت شده است.
مقدسی اطلاع رسانی توسط رسانهها، برای جمعآوری کمکهای مردمی به مددجویان بدهکار غیربزهکار را تاثیر گذار دانست و گفت: آزادی این افراد از زندان در کاهش آسیبهای اجتماعی موثر است.
کرج - مدیرعامل ستاد دیه استان البرز گفت: ۲۳۰ محکوم مالی برای آزادی از زندانهای استان چشم انتظار حمایتهای مالی مردم خیر و نیکوکار هستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر مقدسی میزان بدهی این افراد را در مجموع ۴۰ میلیارد تومان اعلام کرد وافزود: در آستانه سال نو، مشارکت خیرین و گذشت شاکیان میتواند به بازگشت زندانیان بدهکار غیربزهکار به آغوش خانوادههای خود کمک کند.
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